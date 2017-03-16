Bugünkü YENİÇAĞ »

Almanya'dan bir iptal daha

»
Almanya'dan bir iptal daha
AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehdi Eker'in Almanya Hannover'daki programı salon gerekçesiyle iptal edildi.

Ayrıntılar geliyor...

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
AKP'li Uğur, Rotterdam Limanı Anlaşması'nı yırttı!AKP'li Uğur, Rotterdam Limanı Anlaşması'nı yırttı!Almanya'dan bir iptal dahaAlmanya'dan bir iptal dahaAlparslan Türkeş tablosu önünde Bozkurtlu Rabiali fotoğraf çektirdilerAlparslan Türkeş tablosu önünde Bozkurtlu Rabiali fotoğraf çektirdilerDestici'ye tepki gösteren Alperenler, Yazıcıoğlu'nun bu görüntülerini paylaşıyorDestici'ye tepki gösteren Alperenler, Yazıcıoğlu'nun bu görüntülerini paylaşıyorÖSYM'yi deli dumrul mu yönetiyor?ÖSYM'yi deli dumrul mu yönetiyor?BBP Genel Merkezi, 'hayır' diyen Beykoz teşkilatını fesh ettiBBP Genel Merkezi, 'hayır' diyen Beykoz teşkilatını fesh ettiNiğde Valiliği Akşener’in programını iptal ettiNiğde Valiliği Akşener’in programını iptal ettiMHP'li İl Başkanı Adem Kar'dan AKP mitingi için büyük fedakarlıkMHP'li İl Başkanı Adem Kar'dan AKP mitingi için büyük fedakarlık"Ateş etmedim" diyen darbecinin görüntüleri ortaya çıktı"Ateş etmedim" diyen darbecinin görüntüleri ortaya çıktıKılıçdaroğlu: Cumhuriyet döneminde ilk defa toprak kaybediyoruzKılıçdaroğlu: Cumhuriyet döneminde ilk defa toprak kaybediyoruz
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti