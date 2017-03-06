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Almanya'dan, Erdoğan'a yanıt

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Almanya'dan, Erdoğan'a yanıt
Almanya Başbakanı Merkel'in Sözcüsü, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bizim yönetimimizi Nazi Dönemi'yle karşılaştıran tavrını reddediyoruz" açıklamasında bulundu.

Türk bakanların Almanya’da konuşmasına izin verilmemesini eleştiren Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan “Sizin şu andaki uygulamalarınız geçmişteki Nazi uygulamalarından farklı değil, bunu böyle biliniz” demişti.

Erdoğan’ın bu sözlerini de yorumlayan Almanya Başbakanı Angela Merkel’in Sözcüsü Steffen Seibert, bu tarz kıyaslamaların, Nazilerin işlediği suçların önemini azalttığını söyledi. Seibert, Alman hükümetinin, bu benzetmeye ‘şiddetle reddettiğini’ belirtti.ğan’ın Almanya yönetimi için söylediği, “Sizin şu andaki uygulamalarınız geçmişteki Nazi uygulamalarından farklı değil, bunu böyle biliniz” sözlerine 

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