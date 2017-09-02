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Almanya'dan FETÖ kararı

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Almanya'dan FETÖ kararı
Spiegel dergisinin haberine göre Berlin yönetimi, Türkiye'nin Nisan ayında ilettiği Almanya'daki FETÖ üyelerinin mal varlığının dondurulma talebini reddetti.﻿

Almanya, Türkiye’nin FETÖ’cülerin varlıklarını dondurma talebini resmi olarak reddetti.

Spiegel’in haberine göre ismini vermek istemeyen bir yetkilinin verdiği bilgiye göre Türkiye, Nisan ayında 80 kişilik bir listeyle birlikte Almanya’dan FETÖ mensuplarının malvarlığının dondurulması talebinde bulunmuştu.

Berlin yönetimi sık sık 200 gündür tutuklu bulunan Alman vatandaşı Deniz Yücel ve Büyükada’da toplantı sırasında gözaltına alınıp tutuklanan Alman eğitmen Peter Steudtner’in serbest bırakılması yönünde açıklamalar yapıyor.

Türkiye 15 Temmuz darbe girişiminin ardından aralarında Almanya’nın da bulunduğu 34 ülkeden FETÖ üyelerinin mal varlıklarını dondurmasını istemişti.

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