Almanya'dan küstah açıklama

Almanya Dışişleri Bakanı hükümetin Türkiye'ye takındığı tavrı sertleştirmesinin ilk sonuçlarını verdiğini söyledi.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, federal hükümetin Türkiye'ye takındığı tavrı sertleştirmesinin ilk sonuçlarını verdiğini söyledi. Kölner Stadt-Anzeiger gazetesinin sorularını yanıtlayan Gabriel, "ekonomik baskının etkisini gösterdiğini" belirtti.

İnsan hakları savunucusu Peter Steudtner ve diğer Almanların tutuklanması üzerine Almanya Dışişleri Bakanlığı 20 Temmuz'da Türkiye'ye seyahat uyarısını sertleştirmiş ve Alman şirketlerini Türkiye'de yatırım yapma konusunda uyarmıştı.

Gabriel seyahat uyarılarının sertleştirilmesinin problem doğurduğunu belirterek, "uyarıların öncelikle Alman turistlere hitap eden Türkiye'deki küçük işletmeleri ve otel ve lokantalarda çalışan personeli mağdur ettiğini" söyledi. Gabriel sözlerini, "Buna rağmen vatandaşlarımızı korumak zorundayız. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanları tutuklatmasına müsamaha edemeyiz" diyerek tamamladı.