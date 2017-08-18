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Almanya'dan küstah açıklama

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Almanya'dan küstah açıklama
Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, haddini aşan açıklamalarda bulunarak, Türkiye'de tutuklu olan Deniz Yücel için ekonomik olarak Türkiye'yi zorlayacaklarını ama "işgal etmeyeceklerini" söyledi.

Bakan Gabriel, sözde gazeteci tutuklu Die Welt muhabiri Deniz Yücel'in serbest kalması için, ekonomik ve diplomatik araçları kullanabileceklerini söylerken, "Türkiye'yi işgal edecek değiliz" dedi.

İnternet gazetesi 'Buzzfeed News Deutschland'a konuşan Almanya Dışişleri BakanıSigmar Gabriel, "Deniz Yücel hala tutuklu çünkü bana göre Türkiye onu rehin aldı" dedi.

Alman hükümetinin elinde Türkiye'yi Yücel'in serbest bırakılmasına zorlamak için sadece diplomatik ve ekonomik araçlar olduğunu kaydeden Gabriel, "Sonuçta hükümet Türkiye'yi işgal edecek değil" dedi.

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