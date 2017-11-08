Almanya'dan peşmergeye eğitimi uzatma teklifi

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel, peşmergeye verilen askeri eğitimin uzatılmasını istedi.

Alman Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Alman Parlamentosu’ndan, peşmergeye askeri eğitim veren Alman askeri uzmanların görev süresinin uzatılmasını talep etti.

Bu gelişmeyi duyuran peşmerge başı Barzani'nin kanalı Rudaw ise “Uluslararası koalisyon çatısı altında görev yapan 130 Alman askeri danışmanın büyük bir bölümü peşmerge güçlerini eğitiyor. Ayrıca Koordinasyon ve Eğitim Merkezi adıyla kurulan merkezde de eğitim veriliyor” dedi.

Geçen ay Alman Parlamentosu’nun, “Irak’taki güçlerinin kısa bir süre daha görevlerinin uzatılmasına ikna olduğu”na dikkat çekildiği haberde, parlamentonun görev süresinin uzatılması konusundaki kararını yakında vermesinin beklendiği belirtildi.