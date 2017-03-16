Almanya'dan referanduma sandık sınırlaması

Merkel Hükümeti, Almanya'daki Türk vatandaşlarının anayasa değişiklik referandumu için 13 merkezde oy kullanmasına şartlı izin verdi.

Almanya’da Başbakan Angela Merkel hükümeti, 1.4 milyon civarında Türk seçmenin Türkiye’de 16 Nisan’da yapılacak anayasa referandumunda oy kullanmasına izin verdi.

Hükümet sözcüsü Steffen Seibert, iznin Başbakanlık, Dışişleri ve İçişleri Bakanlığı arasında karara bağlandığını açıkladı. Dışişleri Sözcüsü Martin Schaefer, Türk seçmenlerin Almanya’da oy kullanma izninin, seçim hazırlığı ve oy işleminin Alman yasalarına uygun yürütülmesi şartıyla verildiğini, bu izni geri çekme hakkını muhafaza ettiklerini belirtti.

‘İŞBİRLİĞİ YAPILSIN’

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Schaefer şöyle dedi: “Tavrımız çok açık. Almanya’daki Türk seçmenlerin Türkiye’nin gelecek anayasasıyla ilgili karara mümkün olduğu kadar katılmasını istiyoruz. Ama seçim işleminde Alman yasaları geçerli. Türk hükümetinden çok net biçimde Alman hukuku ve yasalarına uymasını talep ediyoruz. Almanya’da seçim hazırlığı ve oy kullanma işlemlerinde somut işbirliği bekliyoruz. Bu Almanya’da planlanan kampanyalar için de geçerli. Aksi takdirde hükümet verilen bu izni yeniden gözden geçirme hakkını saklı tutuyor.”

‘3 YILA KADAR HAPİS’

Schaefer ise Alman ceza yasasının 90 A maddesine dikkat çekerek söz konusu maddenin Alman devleti veya sembollerini, bir toplantı ya da gösteride aşağılayanlara 3 yıla kadar hapis cezası ya da para cezası öngördüğünü vurguladı. Schaefer, “Biz bunu sadece Türk politikacılardan değil, ülkemizde yaşayan herkesten talep ediyoruz” dedi. Seibert, ‘Hangi şartlarda oy kullanma izni iptal edilir’ sorusuna, hükümet olarak Türkiye’nin Nazi kıyaslamalarına son verilmesini talep ettiklerini hatırlattı.