Almanya'dan sonra o ülke de izin vermedi!

Almanya ile krize yol açan Türk bakanların katılacağı etkinliklerin iptalinin ardından benzer bir sorun da Hollanda ile başgösterdi.

Almanya'dan sonra bir etkinlik iptali haberi de Hollanda'dan geldi. Hollanda hükümeti, Türk yetkililerin Rotterdam'da düzenlemeyi planladıkları referandum etkinliğine izin vermeyeceklerini açıkladı.



Reuters'a konuşan Hollanda hükümetinden bir yetkili, kararın Ankara'ya en kısa sürede iletileceğini söyledi. Rotterdam'da 11 Mart'ta yapılması planlanan etkinliğe Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun katılması bekleniyordu. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin Almanya'daki toplantıları da iptal edilmişti.



