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Almanya'dan terör saldırısı uyarısı

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Almanya'dan terör saldırısı uyarısı
Alman Federal Suç Dairesi (BKA), Batı ülkelerinde trenlere yönelik olası terör saldırılarına karşı uyarıda bulundu.

Alman Federal Suç Dairesi (BKA), Batı ülkelerinde trenlere yönelik olası terör saldırılarına karşı uyarıda bulundu.

Funke Medya Grubu'na açıklama yapan bir BKA yetkilisi, terör örgütlerinin, gittikçe daha yoğun şekilde demiryollarına sabotajlar düzenleme ve böylece seferler sırasında trenlerin raylardan çıkmasını sağlama düşünceleri içine girdiğini kaydetti.

Terör örgütü El Kaide'nin, bir dergide Batılı ülkelerde demiryollarına sabotaj çağrısında bulunduğunu belirten yetkili, "Somut olarak Almanya bağlantısı olmasa da bu tür saldırılar burada da olabilir." ifadesini kullandı.

Yetkili, terör örgütü IŞİD'a yakınlığıyla bilinen bir internet sitesinde de temmuz ayında Avrupa'da trenlerin raydan çıkartılmalarının tartışıldığına işaret ederek, geçen yıl Bad Aibling kentinde yaşanan, 12 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı tren kazası gibi olayların bu sitede "arzulanan hedef" olarak gösterildiğini bildirdi.

Yetkili, tüm bu gelişmelere rağmen Almanya'da bu tür bir terör saldırısı yapılacağı yönünde somut bilgiye ise sahip olmadıklarını sözlerine ekledi.

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