Bugünkü YENİÇAĞ »

Almanya'dan Türkiye açıklaması: 'El uzatmaya hazırız fakat..."

»
Almanya'dan Türkiye açıklaması: 'El uzatmaya hazırız fakat..."
Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel, Türkiye'ye el uzatmaya hazır olduklarını ancak bunun için Türk hükümetinin tutumunda değişiklikler beklediklerini söyledi.

Bakan Gabriel, Alman "Stuttgarter Nachrichten" gazetesine verdiği röportajında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'ya yönelik gelecekte daha ılımlı davranacağına inanıp inanmadığı şeklindeki bir soru üzerine Türkiye'nin tutumunun bir anda değişmediğini kaydetti.

Bu politikanın yakın zamanda değişeceğine dair bir belirti görmediğini belirten Gabriel, "Türkiye'ye elimizi uzatmaya hazırız ancak yeni bir başlangıç yapabilmek için Ankara'nın konuya ilişkin tavrında değişiklikler olması lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Gabriel, Türkiye ile yaşanan gelişmelerin Avrupa Birliği (AB) üyelik müzakerelerinin sonlandırılması anlamına gelip gelmediği şeklindeki soru üzerine, Türkiye'nin uzun zamandan bu yana AB'nin parçası olmak istediği ancak bu durumda Avrupa'nın değerlerine göre hareket etmesi gerektiği yorumunu yaptı.

GABRİEL, ŞÖYLE DEVAM ETTİ:

"Hangi yolda gideceğine Türkiye karar vermek durumunda, ya demokrasi ve hukuk düzeniyle güçler ayrılığı, basın ve düşünce özgürlüğü olan Avrupa ve Batı'ya ya da kriz ve gerginliklerle dolu Şark bölgesine. Türkiye'deki insanların, kendileri ve ülkeleri için hangi tarihi boyuttaki kararların alınması
gerektiğini bildiklerini düşünüyor ve ümit ediyorum."

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Almanya'dan Türkiye açıklaması: 'El uzatmaya hazırız fakat..."Almanya'dan Türkiye açıklaması: 'El uzatmaya hazırız fakat..."Kuzey Kore'den ABD'ye tehdit gibi açıklamaKuzey Kore'den ABD'ye tehdit gibi açıklamaTrump'ın yerine Mike Pence mi gelecek?Trump'ın yerine Mike Pence mi gelecek?Samsung'un patronu rüşvet davasından hapse girebilirSamsung'un patronu rüşvet davasından hapse girebilirEski Alman Cumhurbaşkanı Türk şirkete danışmanlık yapıyorEski Alman Cumhurbaşkanı Türk şirkete danışmanlık yapıyorPrenses Diana'nın özel görüntüleri yayımlandıPrenses Diana'nın özel görüntüleri yayımlandıAB'den flaş yardım açıklaması!AB'den flaş yardım açıklaması!İsrail, Al Jazeera'nin Kudüs ofisini kapatma kararı aldıİsrail, Al Jazeera'nin Kudüs ofisini kapatma kararı aldıBAE'den Ankara'ya: Tarafsız kal!BAE'den Ankara'ya: Tarafsız kal!Venezuela'da darbe girişimiVenezuela'da darbe girişimi
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti