Bugünkü YENİÇAĞ »

Almanya'nın AB’ye yazdığı gizli mektup ortaya çıktı

»
Almanya'nın AB’ye yazdığı gizli mektup ortaya çıktı
Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel'in, Türk hükümetine karşı önlemlerin sertleştirilmesi talebiyle Avrupa Birliği üst düzey yetkililerine mektup yazdığı ortaya çıktı.

Almanya Dışişleri Bakanı Sigmar Gabriel’in Türkiye ile ilgili olarak 24 Temmuz tarihinde AB yetkililerine bir mektup yazdığı ortaya çıktı.

Alman Der Spiegel dergisi, Gabriel’in AB Dış Politika Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve AB Komisyonu’nun genişlemeden sorumlu üyesi Johannes Hahn’a yazdığı mektupta Ankara’ya yönelik daha sert önlemler alınması çağrısı yaptığını bildirdi.

ERDOĞAN’A NET BİR YANIT VERİLMESİNİ İSTEMİŞ

Spiegel’in haberine göre mektupta “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın politikalarının Avrupa değerler sistemiyle açık bir tezat içinde olduğu ve net bir yanıt gerektirdiği” ifadesi yer aldı.

“MALİ YARDIMLAR KISILSIN, SİVİL TOPLUM YARARINA KULLANILSIN”

Sosyal Demokrat Partili (SPD) Gabriel’in mektupta ‘ilişkileri iyileştirmek için gösterilen çabaların Ankara’nın giderek daha agresif ve yapıcı olmayan politikalarıyla boşa çıkarıldığını’ belirttiği ve ‘Türkiye için üyelik öncesi mali yardımların kısılarak hükümetin değil Türk sivil toplumunun yararına kullanılmak üzere demokrasi ve hukukun üstünlüğü alanlarıyla sınırlandırılmasını’ önerdiği kaydedildi.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
ABD'de şüpheli paket şokuABD'de şüpheli paket şokuAlmanya'nın AB’ye yazdığı gizli mektup ortaya çıktıAlmanya'nın AB’ye yazdığı gizli mektup ortaya çıktıRus avukat, Trump'ın oğlu ile neden görüştüğünü açıkladıRus avukat, Trump'ın oğlu ile neden görüştüğünü açıkladıTrump, o ordu komutanını da kovacak!Trump, o ordu komutanını da kovacak!IŞİD katliam için telegram kullandı, canlı bomba için kura çekti!IŞİD katliam için telegram kullandı, canlı bomba için kura çekti!Türkiye'den Avustralya'ya bomba göndermişler!Türkiye'den Avustralya'ya bomba göndermişler!Kabil’de Amerikan askerlerine saldırıKabil’de Amerikan askerlerine saldırı'Netanyahu yolsuzluktan suçlu bulundu' iddiası'Netanyahu yolsuzluktan suçlu bulundu' iddiasıTrump: Rusya ile çok tehlikeli bir süreçteyizTrump: Rusya ile çok tehlikeli bir süreçteyizABD'den Rumlara tam destek: Petrol arayabilirlerABD'den Rumlara tam destek: Petrol arayabilirler
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti