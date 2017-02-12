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Almanya'nın yeni Cumhurbaşkanı Steinmeier seçildi

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Almanya'nın yeni Cumhurbaşkanı Steinmeier seçildi
Almanya eski Dışişleri Bakanı Frank-Walter Steinmeier Almanya’nın yeni cumhurbaşkanı seçildi.

Federal Seçiciler Kurulu’nun bin 260 kişiden oluşan üyesi Berlin’de Federal Meclis’te toplandı. Yapılan oylamada eski Dışişleri Bakanı Steinmeier, Joachim Gauck’tan boşalan cumhurbaşkanlığı görevine seçildi.

Steinmeier Hristiyan Birlik Partileri ile Sosyal Demokrat Parti’nin adayı olarak katıldı.

2005 – 2009 ve 2013 ile 2017 yılları arası dışişleri bakanlığı yapan Steinmeier Almanya’da farklı partilerden bir çok siyasetçinin desteğini alan bir isim.

Almanya’da cumhurbaşkanlığı makamı sembolik bir işleve sahip.

Steinmeier’ın geçtiğimiz yıl ABD Başkanı Trump için ‘nefret üreten kişi’ tabirini kullanmıştı.

Mevcut Cumhurbaşkanı Gauck’un görev süresi 18 Mart’ta doluyor.

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