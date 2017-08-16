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Almanya'ya Adil Öksüz notası

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Almanya'ya Adil Öksüz notası
Türkiye, FETÖ firarisi Adil Öksüz'ün araştırılması için Almanya'ya nota verdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgilere göre, FETÖ’nün sözde "hava kuvvetleri imamı" firari Öksüz hakkında çıkan son haberler üzerine Türkiye üst düzeyde diplomatik girişimde bulundu.

Alman Dışişleri Bakanlığına verilen notada, basına yansıyan haberlerde Öksüz’ün Almanya’nın farklı kentlerinde görüldüğünün ifade edildiği hatırlatılarak, bu konuda Alman makamlarının bilgisi olup olmadığı soruldu ve haberlere yansıyan iddiaların araştırılması istendi.

Öksüz'ün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin kilit isimlerinden olduğuna işaret edilen notada, firari sanığın Almanya’da bulunduğunun tespit edilmesi durumunda yakalanarak suçluların iadesi anlaşması uyarınca Türkiye'ye iadesi talep edildi.

Almanya Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Öksüz'ün ülkede bulunduğuna dair ellerinde herhangi bir bilgi olmadığını ifade etti ancak bu yöndeki açıklamalar Türk tarafınca tatminkar bulunmuyor.

Geçen hafta Türk basınında çıkan haberlerde, Almanya'daki Türk vatandaşlarının Adil Öksüz'ü Frankfurt ve Ulm kentlerinde gördükleri, Öksüz'e Almanya’nın Baden-Württemberg eyaletinde geçici oturum verildiği iddia edilmişti.

Almanya’da iltica talepleri, Dışişleri Bakanlığı tarafından değil Federal Göçmen ve Mülteci Dairesi tarafından ele alınıp karara bağlanıyor.

Alman makamları, uluslararası sözleşmelere dayanan yükümlülüklerini gerekçe göstererek iltica talebinde bulunan kişiler hakkında bu kişilerin geldiği ülkelerle bilgi paylaşımı yapmıyor.

Daha önce Alman basınında çıkan haberlerde, 15 Temmuz darbe girişiminden bu yana yaklaşık 4 bin FETÖ üyesinin Almanya’ya geldiği belirtilmişti.

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