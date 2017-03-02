Almanya'ya nota verildi!

Adalet Bakanı Bozdağ'ın Almanya'da düzenleyeceği toplantı iznin iptal edilmesi sonra, Almanya'nın Türkiye Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı, duyulan rahatsızlık iletildi.

Almaya’nın Türkiye Büyükelçisi Martin Erdmann, Adalet Baknı Bekir Bozdağ ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’nin Almaya’da düzenlemeyi planladıkları toplantıların iptal edilmesinin ardından Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı. Bakanlıkta Büyükelçi’ye durumdan duyulan rahatsızlığın ifade edildiği belirtildi.

Türkiye Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın Almanya'nın Gaggenau kentinde konuşmacı olarak katılacağı referandum etkinliği güvenlik ve altyapı gerekçesiyle belediye tarafından iptal edilmiş, ayrıca, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin Almanya Köln'de katılacağı etkinlik için belediye salon vermemişti.