Almaya ve Hollanda'dan sonra Avusturya da krize dahil oldu!

Avusturya Başbakanı Christian Kern, Avrupa Birliği'ne çağrıda bulunarak, Türkiye'den referandum kampanyası için gelecek politikalara Avrupa Birliği ölçeğinde bir yasak getirilmesini talep etti.

Sözcü'nün haberine göre Welt am Sonntag gazetesine mülakat veren Kern, anayasa değişikliklerinin Türkiye’de hukukun üstünlüğünü zayıflatacağını, güçler ayrılığını sınırlandıracağını ve Avrupa Birliği değerlerini ihlal edeceğini ifade etti.

AB’ye Türkiye ile üyelik görüşmelerini sonlandırma çağrısı da yapan Kern, Ankara’ya AB ile varılan mülteci anlaşması kapsamında 2020 yılına kadar yapılacak 4.5 milyar dolar yardımın iptal edilmesini istedi.

Reuters’ın haberine göre; Kern, AB üyeliği hayali olmadan Türkiye ile ilişkilerin yeniden şekillendirilmesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye’nin son yıllarda Avrupa’dan uzaklaştığını söyleyen Avusturya Başbakanı, “İnsan hakları ve demokratik değerler çiğnendi. Basın özgürlüğü yabancı bir sözcük haline geldi” dedi.

Kern, Die Welt’in Türkiye muhabiri Deniz Yücel ile birlikte çok sayıda gazetecinin tutuklu olmasına yönelik de eleştiriler getirdi ve Ankara’ya “tutuklu gazetecileri serbest bırakın” çağrısı yaptı.

Türkiye’nin aynı zamanda güvenlik, göç ve ekonomik işbirliği bağlamında önemli bir ortak olduğunu belirten Kern, Ankara’nın AB ile varılan göçmen anlaşmasının yükümlülüklerine uyduğunu da sözlerine ekledi.