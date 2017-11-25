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Alparslan Türkeş 100 yaşında

Alparslan Türkeş 100 yaşında 1
Türk siyasetinin yarım asrına damga vuran isimlerinden, büyük dava ve fikir adamı, MHP'nin kurucu Genel Başkan'ı Alparslan Türkeş doğumunun 100.yılında yurdun çeşitli yerlerinde etkinliklerle anılıyor.
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Yeni Çağ Gazetesi
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