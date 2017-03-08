Alparslan Türkeş tablosu önünde AKP-MHP toplantısı

AKP Soma, AKP Edremit ve AKP Balıkesir teşkilatları; MHP Soma, Edremit ve Balıkesir teşkilatlarını ziyaret etti.

AKP Soma İlçe Teşkilatı Başkanı Şeref Kavruk ve beraberindeki partililer, MHP Soma İlçe Teşkilatını ziyaret etti.

MHP İlçe Başkanı Vedat Erdem ve partililerle biraraya gelen AKP heyeti, referandum öncesinde görüş alışverişinde bulundu. 16 Nisan'da yapılacak referandumla ilgili istişarede bulunduklarını söyleyen MHP'li Erdem, ziyaretlerinden ötürü AKP Soma İlçe Teşkilatı'na teşekkür etti.

AKP EDREMİT İLÇE BAŞKANINDAN 'HAYIRCILAR'A İMA

AKP Balıkesir Edremit ve MHP Balıkesir Edremit İlçe Teşkilatları da referandumla ilgili istişare yapmak üzere bir kafeteryada toplandı.

MHP Edremit İlçe Başkanı Ahmet Kabaklı ile görüştükten sonra açıklama yapan AKP Edremit İlçe Teşkilatı Başkanı Metin Örkçü, "MHP İlçe Başkanımız ile sürekli istişare halindeyiz. Kararsız kalanlara şunu söylüyorum: Evet cephesinde kimler var, hayır cephesinde kimler var? Buna baksınlar" diyerek 'hayırcı' vatandaşları 'hayır' diyeceği algısı oluşturulan HDP'lilerle aynı safta gösterdi.

BİR ZİYARET DE MHP BALIKESİR İL BAŞKANLIĞI'NA

MHP teşkilatlarına bir ziyaret de AKP Balıkesir İl Başkanlığı'ndan geldi. AKP Balıkesir İl Başkanı Hasan Demiarslan ve beraberindeki partililer, MHP Balıkesir İl Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Ziyaretin ardından sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan MHP Balıkesir İl Başkanı Nuri Argün Atıcı, "AKP İl Başkanlığı'nın, MHP İl Başkanlığımıza yaptıkları nezaket ziyaretinden kareler" ifadelerini kullandı.