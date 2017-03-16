Alparslan Türkeş tablosu önünde Bozkurtlu Rabiali fotoğraf çektirdiler

AKP Mersin Erdemli İlçe Teşkilatı, MHP Mersin Erdemli İlçe Teşkilatı'nı ziyaret etti. MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş tablosu önünde 'Bozkurt selamı' ve 'Rabia işareti' ile fotoğraf çektirilmesi ziyarete damga vurdu.

Referandum çalışması kapsamında AKP Erdemli İlçe Başkanı Mehmet Topçu, yönetim kurul üyeleriyle birlikte MHP Erdemli teşkilatını ziyaret etti.

MHP İlçe Başkanı Bekir Özsu, ziyaretten memnun olduklarını belirterek, "Değişik zaman içinde siyasi görüşlerimizden dolayı birbirimize söz etmişizdir. Ancak gün birlik beraberlik günüdür. Ülkemiz özellikle 15 Temmuz darbe kalkışmasından sonra çok zor dönemlerden geçiyor. Bu Vatan kolay kazanılmadı. Birlik beraberlik içinde olmalıyız. Türk Milleti'nin ne bir karış vereceği toprağı, ne de gideceği yeri var. Bu nedenle tüm engellemelere rağmen bu toprakları korumak zorundayız" dedi.

AKP İlçe Başkanı Topçu da 16 Nisan'daki referandumunun ülke için bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Geçmişten bu yana vesayet ve algı operasyonları ile Türkiye'de devam eden bir sürecin olduğunu kaydeden Topçu, "Türk'ün Türk'ten başka dostunun olmadığını çok iyi bilmekteyiz ve yaşamaktayız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından AKP İlçe Başkanı Topçu, MHP İlçe Başkanı Özsu'ya günün anısına Osmanlı Tuğrası armağan etti. MHP'liler Bozkurt selamı, AKP'liler ise Rabia işareti yaparak MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in tablosunun önünde fotoğraf çektirdi.