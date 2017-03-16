Bugünkü YENİÇAĞ »

Alparslan Türkeş tablosu önünde Bozkurtlu Rabiali fotoğraf çektirdiler

»
Alparslan Türkeş tablosu önünde Bozkurtlu Rabiali fotoğraf çektirdiler
AKP Mersin Erdemli İlçe Teşkilatı, MHP Mersin Erdemli İlçe Teşkilatı'nı ziyaret etti. MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş tablosu önünde 'Bozkurt selamı' ve 'Rabia işareti' ile fotoğraf çektirilmesi ziyarete damga vurdu.

Referandum çalışması kapsamında AKP Erdemli İlçe Başkanı Mehmet Topçu, yönetim kurul üyeleriyle birlikte MHP Erdemli teşkilatını ziyaret etti.

MHP İlçe Başkanı Bekir Özsu, ziyaretten memnun olduklarını belirterek, "Değişik zaman içinde siyasi görüşlerimizden dolayı birbirimize söz etmişizdir. Ancak gün birlik beraberlik günüdür. Ülkemiz özellikle 15 Temmuz darbe kalkışmasından sonra çok zor dönemlerden geçiyor. Bu Vatan kolay kazanılmadı. Birlik beraberlik içinde olmalıyız. Türk Milleti'nin ne bir karış vereceği toprağı, ne de gideceği yeri var. Bu nedenle tüm engellemelere rağmen bu toprakları korumak zorundayız" dedi. 

AKP İlçe Başkanı Topçu da 16 Nisan'daki referandumunun ülke için bir dönüm noktası olduğunu söyledi. Geçmişten bu yana vesayet ve algı operasyonları ile Türkiye'de devam eden bir sürecin olduğunu kaydeden Topçu, "Türk'ün Türk'ten başka dostunun olmadığını çok iyi bilmekteyiz ve yaşamaktayız" diye konuştu.

Konuşmaların ardından AKP İlçe Başkanı Topçu, MHP İlçe Başkanı Özsu'ya günün anısına Osmanlı Tuğrası armağan etti. MHP'liler Bozkurt selamı, AKP'liler ise Rabia işareti yaparak MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in tablosunun önünde fotoğraf çektirdi.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
AKP'li Uğur, Rotterdam Limanı Anlaşması'nı yırttı!AKP'li Uğur, Rotterdam Limanı Anlaşması'nı yırttı!Almanya'dan bir iptal dahaAlmanya'dan bir iptal dahaAlparslan Türkeş tablosu önünde Bozkurtlu Rabiali fotoğraf çektirdilerAlparslan Türkeş tablosu önünde Bozkurtlu Rabiali fotoğraf çektirdilerDestici'ye tepki gösteren Alperenler, Yazıcıoğlu'nun bu görüntülerini paylaşıyorDestici'ye tepki gösteren Alperenler, Yazıcıoğlu'nun bu görüntülerini paylaşıyorÖSYM'yi deli dumrul mu yönetiyor?ÖSYM'yi deli dumrul mu yönetiyor?BBP Genel Merkezi, 'hayır' diyen Beykoz teşkilatını fesh ettiBBP Genel Merkezi, 'hayır' diyen Beykoz teşkilatını fesh ettiNiğde Valiliği Akşener’in programını iptal ettiNiğde Valiliği Akşener’in programını iptal ettiMHP'li İl Başkanı Adem Kar'dan AKP mitingi için büyük fedakarlıkMHP'li İl Başkanı Adem Kar'dan AKP mitingi için büyük fedakarlık"Ateş etmedim" diyen darbecinin görüntüleri ortaya çıktı"Ateş etmedim" diyen darbecinin görüntüleri ortaya çıktıKılıçdaroğlu: Cumhuriyet döneminde ilk defa toprak kaybediyoruzKılıçdaroğlu: Cumhuriyet döneminde ilk defa toprak kaybediyoruz
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti