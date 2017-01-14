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Alparslan Türkeş'in 'Başkanlık' sözleri paylaşım rekoru kırıyor

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Alparslan Türkeş'in 'Başkanlık' sözleri paylaşım rekoru kırıyor
CHP Grup Başkanvekili Özel'in paylaştığı Alparslan Türkeş ve Necmettin Erbakan'ın Başkanlıkla ilgili görüşlerini içeren video, sosyal medyada paylaşım rekorları kırıyor.

CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel sosyal medya hesabından dikkat çeken bir video paylaştı. 

“Erbakan'dan Milli Görüşçülere; Türkeş'ten MHP'lilere 2 dakikalık mesaj var” şeklindeki mesajla birlikte paylaşılan videoda, hayatını kaybeden Milli Görüş’ün lideri Necmettin Erbakan ve MHP’nin kurucu lideri Alparslan Türkeş’in Başkanlık sistemine karşı çıkan ifadeleri yer alıyor.

İki liderin Başkanlık sistemiyle ilgili sözlerini içeren video, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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