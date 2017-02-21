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Alperen Ocakları İl Başkanı'na hapis istemi

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Alperen Ocakları İl Başkanı'na hapis istemi
İstanbul'da LGBT'lilerin yürüyüşü için "Direkt yürüyüşü engelleyeceğiz. Olacakların sorumlusu biz değiliz" diye açıklama yapan Alperen Ocakları İl Başkanı Kürşat Mican hakkında altı aydan bir yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul’da, geçen yıl eşcinsellerin Onur Yürüyüşü öncesi “Direkt yürüyüşü engelleyeceğiz. Olacakların sorumlusu biz değiliz” diye açıklama yapan Alperen Ocakları İl Başkanı Kürşat Mican hakkında ‘halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama’ suçundan altı aydan bir yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın iddianamesine göre Mican, 26 Haziran 2016’da yapılan Onur Yürüyüşü öncesi, eylemin milli değerlere aykırı olduğunu savunarak, şunları söyledi: “Bu ahlaksızlığa izin veren, kulaklarını tıkayan, gözlerini kapayan sayın devlet yetkilileri sizleri göreve davet ediyoruz. Aksi takdirde Alperen Ocakları olarak, ecdadımızın ağır bedeller ödeyerek bizlere miras bıraktığı bu topraklarda ahlaksızların fantezi yapmasına müsaade etmeyeceğiz. Tepkimiz çok net ve sert olacaktır. Biz her şeyi göze aldık, direkt yürüyüşü engelleyeceğiz. Devletimizin milli değerleri göz önünde bulundurarak buna dur demesi gerekiyor. Biz şimdi uyarıyoruz. Önceden olacakları bildirdik, bundan sonra olacakların sorumlusu biz değiliz.”

Mican, soruşturma başlatılması üzerine verdiği ifadede, kamu görevlilerini bu konuya dikkat çekmek için açıklama yaptığını savunarak, bir engellemenin yaşanmadığını söyledi. Mican’a Türk Ceza Kanunu’nun 216/2. maddesi gereğince ‘halkın bir kesimini sosyal sınıf, din, mezhep, cinsiyet, bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama’ suçundan altı aydan bir yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
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