Alperen Sakin'in ölümüyle ilgili kreş sahibi tutuklandı

İzmir'de okul servisinde unutulduktan sonra hastanede yaşamını yitiren 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ölümüne ilişkin yürütülen idari soruşturma çerçevesinde kreş sahibi tutuklandı, hostes serbest bırakıldı.

İzmir'in çiğli ilçesinde servis aracında unutulan 3 yaşındaki Alperen Sakin'in ölümüyle ilgili, gözaltına alınan kreş sahibi ve anaokulu müdürü Yurdagül İ., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yurdagül İ., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Aynı soruşturmada, serbest bırakıldıktan sonra yeniden gözaltına alınan görevli hostes Dilara K. ise adli kontrol şartıyla tekrar serbest bırakıldı.

BAŞBAKAN YILDIRIM: OLAYIN TAKİPÇİSİ OLACAĞIM

Başbakan Binali Yıldırım, ihmali olanların ceza alması için takipçi olacağım. Yıldırım Alperen'in ailesiyle telefonda görüştü.

İl Milli eğitim Müdürlüğü, rapordaki değerlendirme çerçevesinde soruşturmanın detaylı olarak devam edebilmesi amacıyla özel anaokulunun kapatılması kararını aldı.

CAMLARINI İNDİRDİLER

İzmir'de, 3 yaşındaki Alperen Sakin'in serviste unutulup hayatını kaybetmesinin ardından tepkiler çığ gibi büyürken, okula giden bazı kişiler anaokulunun camlarını indirdi.

İHA'nın haberine göre, 3 yaşındaki minik Alperen Sakin, İzmir'in Çiğli ilçesindeki bir anaokuluna ait serviste görevliler tarafından unutulmuş ve saatlerce havasız kaldıktan sonra can vermişti. Skandal olayın ardından tepkiler dinmek bilmezken, okul da soruşturma kapsamında kapandı.

Türkiye'nin gündemine oturan olay sonrası öfkeli vatandaşlar anaokuluna geldi. Okulun kapalı olması nedeniyle içeriye giremeyen vatandaşlar, taşlarla okulun camlarını aşağıya indirdi. Öfkeli vatandaşları ise çevredeki bazı vatandaşlar sakinleştirdi. Alınan bilgiye göre, soruşturma kapsamında okulun kapalı tutulabileceği öğrenildi.

Okul yetkilileri de sosyal medya hesaplarından 'Yastayız' yazısının olduğu bir resim paylaştı. Onlarca kişi, yazının ardından okulun hesabına tepki mesajları paylaştı. Neden önlem alınmadığını soran vatandaşlar, duruma isyan etti.