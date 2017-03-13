Alperenlerden Destici'ye sert tepki: İstifa et!

BBP Beykoz İlçe Teşkilatı, bildiri yayınlayarak Genel Başkan Destici'yi istifaya çağırdı. Parti tabanının yüzde 95'inin referandumda 'hayır' diyeceğinin açıklandığı bildiride, "Alperenler gönül rahatlığıyla 'hayır' diyecek" ifadelerine yer verildi.

Büyük Birlik Partisi Beykoz İlçe Teşkilatı, BBP lideri Mustafa Destici'nin referandum tutumuyla ilgili çok sert bir bildiri yayınladı.

İlçe Teşkilatı Başkanı Melih Perçin imzalı yayınlanan bildiride, Genel Başkan Destici istifaya çağrıldı ve Alperenlerin referandumda 'hayır' oyu kullanacağı açıklandı.

İşte BBP Beykoz İlçe Teşkilatı'ndan yayınlanan bildiri:

BEKA SORUNU SAFSATASI ÜZERİNDEN PANİK HAVASI OLUŞTURULMAYA ÇALIŞILIYOR

Bilindiği üzere, alelacele bir oldubitti ile milletimizin önüne getirilen ve ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ adı verilen anayasa hukuku literatüründe ise ‘görünüşte anayasa’ veya ‘sahte anayasa’ ve hatta ‘tuzak anayasa’ denilen ve dünyada eşi benzeri görülmemiş gayriciddi bir ‘Anayasa Değişiklik Teklifi’; Büyük Türk Milletini bir anda kamplaştırma, ayrıştırma ve büyük bir gerilim pozisyonuna düşürmüştür!...

Ülkemizi yöneten iktidar sahipleri, maalesef bütün meşru kuralları hiçe sayarak ve devletimizin tüm imkân ve yetkilerini de tepe tepe kötüye kullanarak; yapay bir ‘bekâ sorunu’ safsatası üzerinden bir panik havası oluşturmaya ve bu surette de seçmen kitlelerini, ‘Evet’ tercihine doğru yönlendirmeye çalışmaktadırlar.

Hele hele Sayın Cumhurbaşkanı ve Başbakan; hür iradeleri ile demokratik tercihlerini ‘Hayır’ olarak kullanmak isteyen vatandaşlarımıza olmayacak yakışıksız ifadeler kullanarak, baskı uygulamaktan da çekinmemektedirler!...

Öyle ki!.. ‘FETÖ’cü, Kandil ya da PKK yanlısı, Darbeci ve Sistem savunuculuğu yani Statükoculuk’ gibi; çok çirkin aşağılama ve yakıştırmalarda bulunabilmektedirler!...

'HAYIR' DİYEN BBP'YE FİTNE KARIŞTIRILMAYA ÇALIŞILIYOR

Diğer bir yandan da; çeşitli siyasi partilerin iç işlerine müdahale edilmekte ve fitneye sebep olmaktadırlar. Bu müdahale sonucu oluşan fitnenin en son örneği de; mensubu olmaktan şeref duyduğumuz Büyük Birlik Partisi üzerinde uygulanmıştır.

Büyük Birlik Partisi'nin mensuplarının oyunun ‘HAYIR’ olduğu bilindiği halde; Neden AKP kurmaylarının bu oylar peşinde çırpınıp durmaları gerçekten çok enteresan değil mi?..

Büyük Birlik Partisi, her ne kadar sandıklara yansımamış olsa da; Şehit Lideri Muhsin Yazıcıoğlu’nun şahsıyla bütünleşmiş ve hiçbir siyasi ayırım gözetmeksizin halkımızın gönlünde büyük bir karşılık bulmuş ilkeli bir siyasi harekettir.

Büyük Birlik Partisi’nin seçimlerde almış olduğu oy oranından çok daha büyük bir ‘etki alanı’ bulunmaktadır…

Diğer yandan, tespitlerimize göre gelişen siyasi konjonktürde; Büyük Birlik partisini çok yakından takip eden % 20-23 civarında bir ‘kararsız seçmen’ gurubu mevcuttur.

BBP’de bu yüzden; iktidar partisi kurmaylarının hedefi olmuştur.

DESTİCİ, YÜZDE 95'LİK 'HAYIR' KARARINI TANIMAMIŞTIR

BBP Genel Başkanı ve Genel Merkez Yöneticileri ise; maalesef bu sinsi tuzağı görememişler, yapılan samimi uyarıları dikkate almamışlar ve yetkili tüm kurullarımızla yapılan istişare sonuçlarını ve parti tabanımızın kahir ekseriyetinin %90-95 oranlarındaki ‘HAYIR’ kararını maalesef tanımamışlardır.

BBP’nin ‘HAYIR’ kararı yanında, göstereceği kesin ve kararlı bir ‘TAVRIN’, ‘Kararsız Seçmen’ gurubu ve her siyasi parti içerisinde bulunan ‘Sağduyulu Seçmen’ kitlesini üzerinde ‘Domino Tesiri’ yapacağı ihtimalini gören iktidar kurmayları; Büyük Birlik Partisi Genel Başkanını ve dolaylı olarak da, Parti Yöneticilerini ‘ikna’ yolunu seçmişlerdir.

BBP İKTİDARIN HEDEFİNDEDİR

Esas hedefleri ise; Büyük Türk Milletinin ‘Milli Hafıza Merkezi’ ve ‘Milli Direnç Merkezi’ olan Büyük Birlik Partisi’ni çökertmek ve %25-30 oranlarına kadar varabilen ‘Kararsızlar ve Sağduyulu tüm seçmen’ kitlesinin oylarını lehlerine çevirmektir!...

İktidar yöneticilerini; bu yakışıksız tavırlarına derhal bir son vermeye davet ediyoruz!...

BBP Genel Başkanı ve Parti Yöneticileri; Parti Kurucular Kurulu’nun, Yüksek İştişare Kurulu Üyelerinin, Alperen Gençlik ve Kadın Kolları Başkanlarının, Merkez Disiplin Kurulu ve Teftiş Kurulu Üyelerinin, İlçe Başkan ve Yönetimleri İstişare kararları ile toplanan İl Başkanlarının kahir ekseriyetinin ‘HAYIR’ kararına rağmen; ‘doğruluğu tartışılacak’ anket dayanakları ile bu istişare sürecini, ‘İkna Seanslarına’ dönüştürmekten çekinmemişlerdir.

Maalesef ‘güdülendikleri’ kararı da; sanki ‘partimizin iştişare kararı’ gibi kamuoyuna açıklamışlardır.

Bu süre zarfında Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ülkücü Hareketin 6 Ciltlik Tarihini Yazan yine 3 Ciltlik Muhsin Yazıcıoğlu Külliyatını yazan Hakkı Öznur’un kendileriyle ve kamuoyu ile paylaşılan uyarıları dikkate alınmamıştır.

Yine Yüksek İstişare Kurulunda yer alan Şehit Liderimizin abisi Sayın Yusuf Yazıcıoğlu’nun ve yine YİK üyeleri Prof.Dr.Orhan Kavuncu, Prof.Dr.OrhanArslan, Prof.Dr.Mevlüt Uyanık ve Prof.Dr.Mehmet Akgül gibi hocalarımızın ikazları ve uyarıları da maalesef dikkate alınmamıştır.

ALPERENLER SANDIKTA 'HAYIR' OYU VERECEK

BBP Genel Başkanı ve Parti Yöneticileri tarafından yapılan oldukça talihsiz bu açıklama; partimizi iç gerilime ve ayrıştırmaya düşürmüştür.

BBP Beykoz İlçe Teşkilatı olarak; aylardan beri büyük sorumluluk duyguları içerisinde yaptığımız tüm açıklamaların arkasındayız!..

Beykoz Büyük Birlik Partisi mensupları ve Beykoz’lu Alperenler 16 Nisan’da yapılacak olan Anayasa Referandumunda Gücü Tek Bir Kişiye Veren bu Başkanlık Sistemine, gönül rahatlığı ile HAYIR oyu vereceklerdir.

Dilerdik ki; BBP Genel Başkanı tarafından Büyük Birlik Hareketi tabanına rağmen bu talihsiz açıklama keşke hiç yapılmasaydı.

Ama maalesef yapıldı!...

DESTİCİ'Yİ İSTİFAYA VE SEÇİMLİ BÜYÜK KURULTAYA DAVET EDİYORUZ

25 Mart 2009 tarihinden itibaren Şehit Liderin yanında en son biz vardık anlayışı ile bu güne kadar Büyük Birlik Partisi Genel Merkezinde yer alanlar partimizi dar kadrocu ve fırsatçı zihniyetleri yüzünden insanımızı kucaklayamamış ve birliğimizi sağlayamamış olup hareketimizi de her geçen gün de küçültmüştür. Türkiye’de meydana gelen hadiseler karşısında inisiyatif alamayan ve söyleyecek sözü olmayan bir Genel Merkez son Anayasa Referandumu konusunda da ‘ Evet ‘ açıklaması ile camiamızı bir kez daha hayal kırıklığına uğratmıştır.

Şimdi Sayın Mustafa Destici ve Parti Yöneticilerimizi; en kısa zamanda bu büyük yanlıştan dönmeye, ‘istifa’ ve en kısa sürede de sağlıklı bir ‘Seçimli Büyük Kurultay’ ile nöbeti devretmeye davet ediyoruz.

Bu referandum sürecinde de Alperenleri sağduyulu olmaya, hak, hukuk, adalet ve ilkeli dürüst siyaset yolundan ayrılmamaya, gönüldaşlık ve Alperenlik hukukumuza sahip çıkmaya çağırıyoruz.

Niyetimiz Halis Takdir Yaradanın…

Saygılarımla…"