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Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünürüne tepki gösterdi!

Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünürüne tepki gösterdi!
CHP'li Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünürü olan Orhan Uzuner'in "Kardeş Kal Türkiye" adıyla bir yapı kurmasına tepki gösterdi. Altay, "Bir paralel ordu kuruyor, böyle bir şeyi tavsiye etmem” dedi.
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