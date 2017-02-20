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Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünürüne tepki gösterdi!
Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünürüne tepki gösterdi!
CHP'li Altay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dünürü olan Orhan Uzuner'in "Kardeş Kal Türkiye" adıyla bir yapı kurmasına tepki gösterdi. Altay, "Bir paralel ordu kuruyor, böyle bir şeyi tavsiye etmem” dedi.
20 Şubat 2017 Pazartesi 16:42
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