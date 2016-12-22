Altay: Takvim verilmesi TBMM’ye saygısızlık

AKP’li çok sayıda milletvekilinin teklifle ilgili rahatsızlıklarını dile getiren Altay, “Bundan memnuniyet duyuyoruz. Demokrasiyi feda edecek anlayış içine gireceklerine ihtimal vermiyoruz” dedi.

HP Grup Başkanvekili Engin Altay, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Başbakan Binali Yıldırım’ın Anayasa değişikliği teklifi görüşmelerinin Ocak ayı başında biteceği yönündeki sözlerine tepki gösterdi. Altay, “Başbakanın rejim değişikliğiyle ilgili anayasa değişiklik teklifinin Meclisteki komisyon ve Genel Kurul safhasıyla ilgili takvim vermesini TBMM’nin iradesine yönelik yapılmış bir hadsizlik ve saygısızlık olarak değerlendirmekteyiz” diye konuştu. Altay, “Sayın Başbakanın komisyonun çalışma süresiyle ilgili takvim vermesi, TBMM’ye yapılmış saygısızlıktır. Bunu kabul etmemiz mümkün değildir. Bu, daha şimdiden, değiştirmek istedikleri rejimle ilgili parlamentoyu yok hükmünde saydıklarının dışa vurumudur” ifadelerin kulandı.

Rahatsızlık duyuyorlar

Engin Altay şöyle devam etti: “Dün yapılan toplantıda, aracılığınızla öğrendiğimiz bilgilere göre, iktidar partisine mensup çok sayıda milletvekilinin teklifle ilgili rahatsızlıklarını ilettiklerine dair bilgilere sahibiz. Bundan büyük memnuniyet duyuyoruz. Biz, iktidar partisi milletvekillerinin de demokrasiyi feda edecek anlayış içine gireceklerine zaten ihtimal vermiyoruz. Öyle görülüyor ki Adalet ve Kalkınma Partisinin demokrasiyi ortadan kaldırma hamlesi, vatandaşın önüne gitmeden TBMM’de geri püskürtülecek gibi görünüyor. Bundan büyük memnuniyet duyuyoruz.” Başbakan Yıldırım’ın, “Rejim meselesi 1923’te bitti” sözünü de değerlendiren Altay, “Başbakana tavsiyemiz, rejimle meselesini bitirmeyen kimi AKP’nin üst düzey yöneticilerini, üst akıl da buna dahil, ikna etmesidir. Başbakan rejimle meselesi olanları ikna ederse, onu Başbakan yapan bu Cumhuriyete borcunu ödemiş olur” ifadelerini kullandı.

Vicdanlara dokunuyoruz

Bu arada, CHP Konya Milletvekili Hüsnü Bozkurt, TBMM Anayasa Komisyonunda görüşülen Anayasa değişiklik teklifinde, AKP’li ve MHP’li üyelerin vicdanına dokunmayı hedeflediğini ifade etti. Bozkurt, şunları söyledi: “Ben de biliyorum AKP’nin 15 üye ile çoğunluğu elinde tuttuğunu. Komisyonun sonunda kabul edenler, etmeyenler, kaldır, indir ve Meclis’e gelecek. Biz AKP’li ve MHP’li dostlarımızla görüşerek bu tasarının sakıncalarını anlatıp hatalarından döndürmeyi amaçlıyoruz. AKP ve MHP’lilerin vicdanlarına oynuyoruz. Ben orada AKP’li dostlarımıza dünyanın bize nasıl bakacağının fotoğrafını sunmak istedim.” CHP’li Bozkurt, referandum aşamasına geçildiğinde başlayacak evet, hayır kampanyalarının eşit şartlarda olmayacağına da dikkat çekti.

Hanife Açıkalın - ANKARA