Altaylı: "ABD, YPG'yi gözden çıkarmadı"

HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, ABD'nin YPG/PKK'yı tamemen gözden çıkarmadığını sadece iş yükünü azalttığını öne sürdü.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesini köşesine taşıyan HaberTürk gazetesi yazarı Fatih Altaylı, "ABD, YPG'ye silah yardımı yapmayacak" açıklamasının tam olarak gerçeği yansıtmadığını aktardı.

Yüz yüze görüşmelerle aylardır çözülemeyen sorun için "Bir telefonda nasıl çözüldü" sorusunu soran Altaylı, ABD'den bazı kaynaklarına dayandırarak kaleme aldığı yazısında, "ABD, YPG/PKK’yı tam olarak gözden çıkarmış değil" dedi.

Altaylı'nın "Taşeronun iş akdi" başlıklı yazısının ilgili bölümü şöyle:

"Haber ilginçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile bir telefon görüşmesi yapmıştı ve çıkan sonuç şuydu: “ABD bundan böyle Suriye’deki PKK uzantısına silah yardımı yapmayacak”tı.

Aylardır yüz yüze yapılan görüşmelerde, Cumhurbaşkanı ve Başbakan’ın ayrı ayrı yaptığı ABD ziyaretlerinde çözülemeyen sorun bir telefonda nasıl çözülmüştü!

Anlamadım ve ABD’deki bir gazeteci dostumu aradım. Daha doğrusu mail attım.

Cevabı dün akşamüzeri geldi.

Şöyle diyordu:

“ABD tarafı tam olarak böyle demiyor. Kürtlere yapılan yardımlar konusunda daha hassas olacaklarını söylüyorlar.

Kürtlere verilen yardımların nevii konusunda daha dikkatli davranacaklar.

Bu yardımların ve silahların Türkiye’ye karşı kullanılmaması konusunda daha uyarıcı olacaklar.”

Benim bu işten anladığım şudur.

ABD, YPG/PKK’yı tam olarak gözden çıkarmış değil.

Bölgedeki dengelere göre el altında tutmak istiyorlar.

Yani “taşeron”un iş akdini feshetmiyorlar.

Ancak giderek iş yükünü azaltıyorlar.

ABD’nin 1991’den beri yaptığı da aslında bu.

Rahmetli Bülent Ecevit’in 1999 yılında Apo’nun Türkiye’ye postalanması üzerine söylediği, “Amerika bu adamı bize niye teslim etti anlamadım”veciz cümlesinde açığa çıktığı gibi, ABD bu taşeron örgütü istediği zaman istediği gibi kullanmakla kalmıyor, gerekli gördüğü hallerde patronajını bile değiştirebiliyor.

YPG/PKK’yı dün “satan” ABD’nin, kullanışlılığı azaldığı veya mevcut vidalara uygun bir anahtar olmaktan çıktığı anda yarın da “satacağı”aşikârdır.

Mesud Barzani poposunu ABD’ye dayadığını zannettiği günlerde bu köşede, “Babanı sattı, seni haydi haydi satar” diye yazmıştım.

Nitekim Mesud’u da kısa süre önce sattı.

Bugün de ABD’ye taşeronluk yaparak güç odağı olacağını zanneden YPG/PKK da bilmelidir ki, dün Apo’yu yakalayıp teslim eden, yarın da sizi teslime zorlar.

Bu bölgede ABD’ye yaslanıp iş kotarmaya kalkan tüm “örgütler” bunu unutmamalıdır."