Altaylı: "MİT'e operasyon düğmesine Hüseyin Gülerce bastı!"

Gazeteci Altaylı, MİT'e operasyon yapılması gerektiğini ilk dile getiren kişinin Hüseyin Gülerce olduğunu yazdı.Gülerce'nin yazılarının ardından 7 Şubat 2012'de FETÖ'nün yargıdaki uzantılarıyla operasyon gerçekleştirdiğini vurguladı.

Habertürk Gazetesi yazarı Fatih Altaylı, bugünkü köşesinde "MİT'e komploda Gülerce parmağı" başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Altaylı, Gülerce'nin Zaman Gazetesi'nde kaleme aldığı, MİT'e operasyon yapılması gerektiğine dair yazılarını hatırlatarak, "FETÖ’nün MİT üzerinden Başbakan’a karşı harekete geçmesinden tam 40 gün önce Gülerce, ilk işaret fişeğini attı" ifadelerini kullandı.



İşte Altaylı o yazısından ilgili kısımlar:



İLK RESMİ SALDIRI 7 ŞUBAT 2012

"ZAMAN su gibi akıp geçiyor, hafızası zayıf toplumlar unutuyor, “kriptolar”bu zayıf hafızaya güvenerek iş kotarmaya çalışıyor. Madem öyle, hafızaları tazelemek de bizlere düşüyor. Fethullahçı Terör Örgütü’nün seçilmiş iktidara, devlete ve özellikle dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’a karşı “somut ve sert biçimde” saldırıya geçmesinin miladı, 7 Şubat 2012 olarak kayıtlara geçti. O gün Başbakan Erdoğan ciddi bir ameliyat geçirdiği sırada, FETÖ elindeki yargı gücünü kullanarak MİT’e bir operasyon başlattı. Bu operasyonun hedefinin Başbakan Erdoğan olduğu açıktı ve bu durum o gün de yazıldı.

GÜLERCE YAZDI, 38 GÜN SONRA SAVCILAR HAREKETE GEÇTİ

MİT’e operasyon yapılması gerekliliğini o günlerde Cemaat içinde ilk dile getiren, bunu somut biçimde “kayıt altına” alan yazıları kim yazdı? Elbette ki Hüseyin Gülerce. FETÖ’nün MİT üzerinden Başbakan’a karşı harekete geçmesinden tam 40 gün önce Gülerce, ilk işaret fişeğini attı. 28 Aralık 2011 günü Gülerce köşesinde şöyle seslendi: “MİT’e bir operasyon yapılmalıdır. Başbakanlık’a bağlı Milli İstihbarat Teşkilatı’nda bir soruşturma başlatılmalıdır.” Gülerce bununla da yetinmedi. 2 gün sonra, 30 Aralık günü, Gülerce yazısını benzer biçimde tekrarladı: “MİT hakkında derhal bir soruşturma başlatılmalı. Gülerce’nin ikinci yazısından tam 38 gün sonra, Başbakan Erdoğan’ın hasta yatağında olmasından da istifade edilerek, Gülerce’nin hedef gösterdiği kuruma yönelik bir operasyon FETÖ’cü savcılar marifetiyle başlatıldı.

BELLİ GÜLERCE, DEVLETİN ADAMI AMA...

Erdoğan hastane yatağından aynı darbe girişiminde yaptığı gibi duruma el koymasa, FETÖ daha bu ilk hamlesinde başarıya ulaşacaktı.Gülerce işareti vermiş, FETÖ’cü savcılar gereğini yapmaya kalkışmış, ama Erdoğan’a toslamışlardı. Bu operasyonda Gülerce’nin parmağı olduğu aşikârdı. Düğmeye onun parmağı basmıştı. İktidara yakın gazeteci Fikri Akyüz, o günlerde köşesinde Gülerce’nin bu yazısına dikkat çekti. Zaman zaman Ergenekon davalarına da eleştirel yaklaşımlar sergileyen Akyüz, iktidara yakın bir isim olarak bilinmesine rağmen o gün bugündür işsiz. Gülerce ise “sözde” itirafçı ve makbul. Ve Gülerce’ye bazıları, “Devletin adamı” diyor. Belli devletin adamı. Ama paralel olanın."



