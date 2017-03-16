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Altın fiyatları yükseldi

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Altın fiyatları yükseldi
Altının gram fiyatı, 145,1 lira seviyelerinden işlem görüyor. Çeyrek altın 238 liradan satılıyor.

Dün dolar kurundaki düşüşe paralel 143,1 liraya kadar gerileyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanış seviyesinin hemen altında 144,1 liradan tamamladı. 

Bugüne, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı sonucunda artan ons fiyatına paralel yükselişle başlayan gram altın, önceki kapanışa göre yüzde 0,7 değer kazanarak 145,1 liradan işlem görüyor. 

Kapalıçarşı'da çeyrek altın 238 lira, Cumhuriyet altını da 970 liradan satılıyor. 

Altının ons fiyatı ise dün akşam Fed'in faiz artırması sonrasında zayıflayan dolara bağlı olarak 1.220 doların üzerinine yükseldi. Ons altın, 1.225 doların üzerinde işlem görüyor.

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