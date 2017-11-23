Altın fiyatlarında son durum

Dolardaki yükselişlere bağlı olarak arka arkaya rekor kıran gram altının fiyatı dünü 163.85 liradan tamamladı. Altın fiyatlarının bugün ise dolardaki düşüşe bağlı olarak gerilemesi bekleniyor.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) dün kapanışta altının kilogramı 163 bin 850 liraya yükseldi. Çeyrek altın ise alışta 261,64 TL, satışta 267,56 TL seviyesindeydi. Altın piyasasında, 10 işlemde 13 milyon 253 bin 351,23 liralık ve 28 işlemde 35 milyon 167 bin 911,89 dolarlık işlem hacmi kaydedildi. Bugün ise dolardaki düşüş paralelinde altın fiyatlarının güne düşüşle başlaması bekleniyor. Öte yandan altının ons fiyatı uluslararası piyasalarda sakin seyrediyor. Spot piyasada işlem gören altın, sabah saatlerinde yüzde 0.1 düşüşle 1,290.64 dolardan işlem gördü. Değerli metalin fiyatı, Çarşamba günkü işlemlerde yüzde 0.9 artış kaydetmişti.