Altın rekora koşuyor!

Altının gramı dün gece 159,7 lirayı görerek rekor kırdı. Bu sabah itibariyle 159 lira üzerinde işlemler sürerken, çeyrek altın 261 lira, Cumhuriyet altını da 1.065 liradan satılıyor.

Altının gram fiyatı, dün yurt içi piyasalar kapandıktan sonra döviz kurlarındaki değer kazançlarına paralel tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 159,7 lirayı gördü. Altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1 artışla 159,6 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne düşüşle başlamasının ardından saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,30 azalışla 159,1 lira seviyesinde dengelendi. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 261, Cumhuriyet altını 1.065 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında sabah saatlerinde alıcılı bir seyir izleyen altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışının hemen üzerinde 1.277 dolardan işlem görüyor.

AA Finans Analisti İslam Memiş, dolar kurundaki yükseliş eğiliminin altının gram fiyatını desteklediğini dile getirdi.

Memiş, teknik açıdan altının gram fiyatında 157 liranın destek, tarihi zirve konumundaki 159,7 liranın ise direnç konumunda olduğunu belirterek, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Çin ziyaretinden gelecek haber ve açıklamaların altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olacağını kaydetti.