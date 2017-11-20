Altın tüm zamanların rekorunu kırdı!

Altın fiyatları güvenli liman etkisiyle tüm zamanların rekorunu kırdı. Gram altın 161 lirayı geçerek 162 liraya yaklaştı. Çeyrek altında da yükseliş var. Çeyrek altın 264 liranın üzerinde satılıyor. Cumhuriyet altını 1086 TL.

Altın fiyatları, yatırımcıların ABD vergi reformuna ilişkin belirsizlikleri değerlendirmesi ve Şansölye Angela Merkel'in koalisyon hükümetini kuramaması ile birlikte Almanya'daki siyasi gelişmeleri izlemeleri ile birlikte bir ayın en yüksek seviyeyi gördü.

Altın fiyatları, jeopolitik risklerin etkisiyle 'güvenli liman' özelliğini korurken, gram altın tarihi rekor kırdı. Altının gram fiyatı 161.52 ile tüm zamanların rekorunu kırarken, şu dakikalarda 161.43 seviyesinden işlem görüyor. Çeyrek altın ise yüzde 1.32 yükselişle 264.78 lira sınırında, cumhuriyet altını 1086 liradan işlem görüyor.

BELİRSİZLİK ALTINI ZİRVEYE TAŞIDI

Altın fiyatları dolardaki değer artışına paralel olarak gerilemesine karşılık, ABD'deki vergi reformu hakkındaki belirsizlik nedeniyle gördüğü 1 ayın zirvesine yakın seyrediyor.

Altının spot piyasadaki ons fiyatı Cuma günü yüzde 1.3 yükselerek 1,297 doları gördükten sonra bu sabah yüzde 0.2 ekside 1,291.71 dolarda bulunuyor.

Altın için göstergeler yükselişlerin devamına işaret ediyor: Geçtiğimiz hafta yaşanan yukarı yönlü hareketler sonrasında 50 günlük ortalamasını oluşturan 1287 seviyesini de aşan altın için göstergeler yükselişlerin devamına işaret ediyor. Yukarı yönlü hareketlerde Cuma günü görülen en yüksek seviye olan 1297, 16 Ekim zirvesi olan 1306 öncesindeki direnç noktası olarak karşımıza çıkıyor. Yaşanılacak aşağı yönlü hareketlerde ise 50 günlük ortalamasını oluşturan 1287 seviyesi Temmuz ayından itibaren yaşanan yükseliş hareketinin geçtiği 1276 öncesindeki ilk destek noktası olarak dikkat çekiyor.

İstanbul Kapalıçarşı'da gram altın, çeyrek ve cumhuriyet altının fiyatları saat 13:00 itibarıyla şöyle: