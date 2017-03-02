Altını olanlar dikkat!

Altının gram fiyatı, 147,2 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı`da çeyrek altın 241 liradan, Cumhuriyet altını da 983 liradan satılıyor.

Altının gram fiyatı, 147,2 liradan işlem görüyor. Dün 147 liranın üzerini test eden altının gram fiyatı, bu seviyenin üzerinde tutunamayarak günü önceki kapanışa göre yüzde 0,30 yükselişle 146,9 liradan tamamladı.



Bugüne sınırlı yükselişle başlayan gram altın, saat 10.15 itibarıyla yüzde 0,1 artışla 147,1 lira seviyesinden işlem görürken, Kapalıçarşı'da çeyrek altın 241 liradan, Cumhuriyet altını da 983 liradan satılıyor.



Altının ons fiyatı ise şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,4 azalışla 1.245 dolardan alıcı buluyor.