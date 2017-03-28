Altının onsu 1 ayın zirvesinde
Altının onsu "güvenli liman" alımlarıyla 1254 dolara çıkarak 1 ayın en yükseğini gördü. Çeyrek altın 240 liradan satılıyor.
ABD doları, Donald Trump yönetimi ve Cumhuriyetçi Parti'nin sağlık tasarısında yaşadığı başarısızlığın ardından altın fiyatları yükseldi.
Siyasi belirsizlik nedeniyle artan "güvenli liman" alımlarıyla altının ons fiyatı 1.254,90 dolara tırmanarak son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.
Kapalıçarşı'da altının gramı 146 lira civarında seyrederken, çeyrek altın 240 liradan satılıyor.
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