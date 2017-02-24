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Altının onsu 3,5 ayın zirvesinde

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Altının onsu 3,5 ayın zirvesinde
Altının ons fiyatı 1250 doları aşarak 3,5 ayın zirvesini gördü. Çeyrek altın 237 liradan satılıyor.

ABD'de faizlerin mart ayında artırılacağına dair beklentilerin azalması ve yatırımcıların ABD Başkanı Trump'ın ekonomi politikalarına dair biraz daha netlik beklemesiyle beraber uluslararası piyasalarda altın 3,5 ayın zirvesini gördü.

Altının ons fiyatı 1253 dolara çıkarak 11 Kasım 2016'dan bu yana en yüksek seviyeye yükseldi. Altının onsu 1250 doların üzerinde seyrediyor.

Kapalıçarşı'da altının gram fiyatı 144 liranın üzerine çıkarken, çeyrek altın 237 liradan satılıyor.

Uzmanlar, çarşamba günü açıklanan ABD Merkez Bankası (Fed) tutanaklarında faiz artırımı için net bir şekilde mart ayının işaret edilmemesi ve bilanço tartışmalarının ötelenmesinin altına olan talebi artırdığını belirtiyor.

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