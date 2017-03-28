Bugünkü YENİÇAĞ »

Altının onsu son 1 ayın zirvesinde

»
Altının onsu son 1 ayın zirvesinde
Altının onsu "güvenli liman" alımlarıyla 1254 dolara çıkarak 1 ayın en yükseğini gördü. Çeyrek altın 240 liradan satılıyor.

ABD doları, Donald Trump yönetimi ve Cumhuriyetçi Parti'nin sağlık tasarısında yaşadığı başarısızlığın ardından altın fiyatları yükseldi.

Siyasi belirsizlik nedeniyle artan "güvenli liman" alımlarıyla altının ons fiyatı 1.254,90 dolara tırmanarak son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Kapalıçarşı'da altının gramı 146 lira civarında seyrederken, çeyrek altın 240 liradan satılıyor.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Türkiye'de antidepresan kullanımı arttıTürkiye'de antidepresan kullanımı arttıDiyarbakır'da sokağa çıkma yasağıDiyarbakır'da sokağa çıkma yasağıEmekli Yarbay'dan, Çakıcı’ya ziyaretEmekli Yarbay'dan, Çakıcı’ya ziyaretAltının onsu son 1 ayın zirvesindeAltının onsu son 1 ayın zirvesindeDomatesin içinden öyle bir şey çıktı kiDomatesin içinden öyle bir şey çıktı kiFETÖ'nün yeni haberleşme ağıFETÖ'nün yeni haberleşme ağı"Türkiye, Ilımlı İslam Devleti kurulmasını istiyor""Türkiye, Ilımlı İslam Devleti kurulmasını istiyor"YGS bugün açıklanacakYGS bugün açıklanacakYoğun bakımda 'halay'Yoğun bakımda 'halay'Ali Tatar'ın ağabeyinden, Hidayet Karaca'ya STV sorusuAli Tatar'ın ağabeyinden, Hidayet Karaca'ya STV sorusu
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti