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Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü, 30 yaralı

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Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü, 30 yaralı
Amasya'nın 'nın Merzifon ilçesinde bu sabah bir yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

Kaza bugün saat 06.45'de Merzifon İlçesi İstanbul-Samsun karayolu Kayadüzü Mevkii'nde meydana geldi.

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İstanbul'dan Giresun yönüne giden 52 DG 448 plakalı yolcu otobüsü sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.

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Kazada 4 kişi ölürken 30 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine çağırılan ambulanslarla Merzifon, Havza ve Amasya'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

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