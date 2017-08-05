Amasya'da yolcu otobüsü devrildi: 4 ölü, 30 yaralı

Amasya'nın 'nın Merzifon ilçesinde bu sabah bir yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

Kaza bugün saat 06.45'de Merzifon İlçesi İstanbul-Samsun karayolu Kayadüzü Mevkii'nde meydana geldi.





İstanbul'dan Giresun yönüne giden 52 DG 448 plakalı yolcu otobüsü sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı.

Kazada 4 kişi ölürken 30 kişi de yaralandı. Yaralılar olay yerine çağırılan ambulanslarla Merzifon, Havza ve Amasya'daki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.