Amazon'dan uçan depo projesi

Amazon, planları dahilinde insansız hava araçları ile dağıtım yapılmasını sağlayacak, filolar ile donatılmış büyük uçan depo projesi için patent başvurusunda bulundu

Bir hava aracı tarafından taşınacak olan depolar, havadan adrese teslim yapacak insansız hava araçları için dağıtım ve ikmal aracı görevi görecek.

Projenin başlangıçta spor etkinliklerinin veya festivallerinin yakınında gerçekleştirilebileceği, yiyecek veya hediyelik eşya gibi ürünlerin kullanıcılara havadan ulaştırılabileceği düşünülüyor.



Amazon'un teslimat yapmak için insansız hava araçlarını kullanma planları uzun süredir geliştiriliyor. Geçtiğimiz ay içerisinde, Cambridge bölgesinde bir test şeması dahilinde insansız hava aracı kullanılan ilk ticari teslimat gerçekleştirildi.



Amazon, hava yoluyla çalışacak uçan depo-insansız hava aracı kombinasyonun, yerde çalışan dağıtım ağlarına kıyasla daha efektif olabileceğini açıklıyor.



ABD Federal Havacılık Dairesi daha önce insansız hava aracı trafiğinin güvenli bir şekilde sağlanabilmesi için tüm insansız hava araçlarının kayıt altına alınacağını açıklamıştı.



Amazon’un patent aldığı projesini gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceği merak konusu.