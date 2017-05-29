‘Ambulansta’ boşandılar

İzmir'de, yürüme problemi yaşayan Saliha Kaplan, ambulans ile adliye binası önüne getirilip, ambulansta kurulan mahkemede eşinden boşandı.

Bornova ilçesi Atatürk Mahallesi’nde yaşayan 56 yaşındaki Saliha Kaplan, 27 yıllık eşi 57 yaşındaki İrfan Kaplan ile anlaşmalı boşanma davası açtı. Hipertansiyon ile obeziteye bağlı olarak çeşitli hastalıkları olan ve yürüme problemi yaşayan Saliha Kaplan, İzmir 8. Aile Ceza Mahkemesi’ndeki duruşma için özel bir ambulans ile evinden alınarak İzmir Adliyesine getirildi. Duruşmanın görüleceği İzmir 8. Aile Ceza Mahkemesi salonuna çıkartılamayacağı için ambulans içinde sedyede bekleyen Kaplan’ın avukatı durumu hakime bildirdi.

Hakim resen celse açılmasına karar verirken İzmir Adliyesi C Blok girişindeki otoparkta ambulans içerisinde mahkeme kuruldu. Hakim, zabıt katibi ve taraf avukatları huzurunda Saliha Kaplan ile eşi İrfan Kaplan’ın ifadesi alındı. Çiftin anlaşarak boşanmak istediklerini iletmeleri üzerine, hakim çiftin boşanmasına karar vererek, duruşmayı bitirdi. Ambulansta görülen duruşmanın ardından Saliha Kaplan, ambulansla evine götürüldü.