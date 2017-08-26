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Amedsporlu Deniz Naki'ye yumruklu saldırı

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Amedsporlu Deniz Naki'ye yumruklu saldırı
Spor Toto 2. Lig'de sahaya giren taraftar Amed Sportif futbolcusu Deniz Naki'ye saldırdı.

Sahaya giren taraftarın, Amed Sportif futbolcusu Deniz Naki'ye saldırdığı ifade edildi.

GÖZALTINA ALINIP SERBEST BIRAKILMIŞTI

Deniz Naki'nin adı son olarak bir gözaltı olayıyla anılmıştı.

TFF 2'nci Ligi'nde mücadele eden Amed Sportif Faaliyetler Kulübü futbolcusu Deniz Naki, kendi adına açılmış bir twitter hesabından Cumhurbaşkanı'na hakaret edildiği gerekçesiyle gözaltına alındı. İfadesi alınan Naki, hesabın kendisine ait olmadığı anlaşılınca serbest bırakıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatları, Amedsporlu futbolcu Deniz Naki'nin ismiyle açılan bir twitter hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içerikli paylaşımlar yapıldığı gerekçesiyle Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusu üzerine soruşturma başlatan savcılığın talimatı ile Amedsporlu Deniz Naki bugün gözaltına alındı. Emniyette ifadesi alınan Deniz Naki, paylaşım yapılan hesabın kendisine ait olmadığını söyledi. Yapılan araştırmada twitter hesabının Deniz Naki adına açılmış fan sayfası olduğu tespit edilince, futbolcu Naki ifadesi alınarak serbest bırakıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatlarının yaptığı suç duyurusu üzerine başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi. 

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