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Amedsporlu Deniz Naki'ye yumruklu saldırı

Amedsporlu Deniz Naki'ye yumruklu saldırı
Spor Toto 2. Lig'de sahaya giren taraftar Amed Sportif futbolcusu Deniz Naki'ye saldırdı.
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