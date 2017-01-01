Amerika kalleş Rusya kardeş

2016'da yaşananlara değil sadece Türkiye'nin İstiklal Savaşı'ndan bu yana dış politikada yaşadıklarına da bakın.

Ben uzun uzun yazmayayım da son aylarda özellikle 15 Temmuz darbe girişiminden sonra ortaya çıkan dış politikadaki yaşananları değerlendireyim.

11 Ağustos 2016'da yazdığım düşüncelerimin bugün ne kadar gerçek olduğunu görüyorum.

Yazımın tamamını;

http://www.yenicaggazetesi.com.tr/amerika-ve-ab-kalles-rusya-kardes-39298yy.htm linkini kullanarak web sayfamızdan okuyabilirsiniz.

Ben kısa bölümler alayım:

- Türkiye NATO'nun Amerika Birleşik Devletleri'nden sonra en büyük üyesi ama bunun da ötesi iki müttefik ülke. Ancak Türkiye'nin başına ne kötülük gelirse maalesef arkasından Amerika çıkıyor.

- Sadece FETÖ'ye mi destek vermektedir Amerika? Hayır.

- Unutmayalım PKK'ya dağlarda insani yardım adı altında yıllarca silah ve mühimmatı atan Amerika değil mi?

- Bugün hâlâ PKK'nın uzantısı PYD için, "terör örgütü değil" diyerek büyük iş birliği yapan da maalesef müttefik bildiğimiz Amerika'dır.

- Kuzey Irak'ta görev yapan Türk askerinin başına çuval geçirip esir alan kimdir? Evet; bildiniz, müttefikimiz AMERİKA'dır.

- İşte bu gerekçelerle hem Amerika hem AB, yine tabiri caizse Türkiye'ye kalleşlik yapmaktadırlar.

- Gelelim Rusya Federasyonu'na ki İstiklal Savaşı'nda Türkiye'ye büyük yardımlar yapmasını unutmadık.

- İşte bu gelişmeler Türkiye ile Rusya arasında kardeşlik ilişkilerinin yeniden ve daha sağlam temellerle kurulmasını sağlayacak.

Var mı itirazınız? Yoktur elbette.

25 Aralık'ta yazmıştım: Amerika ile girdik Rusya ile çıkalım

- Bugüne kadar 37 şehit vererek sürdürdüğümüz Fırat Kalkanı harekâtının kahraman ordumuza ve ülkemize daha fazla acı yaşatmadan son bulması için ilk önemli adım Türkiye, Rusya ve İran arasında atıldı.

- Bakın bu adımda Amerika yok.

- Türkiye'yi Suriye'ye karşı "Arap Baharı" adı altında "Zalim Esad gitmeli" hedefi ile yönlendiren Amerika baktı ki Rusya desteği olan Esad'ı devirmek mümkün değil hemen çark etti ve Türkiye'yi siyaseten de askeri destek olarak da yalnız bıraktı.

Var mı itirazınız? Yoktur elbette.

Amerika'nın ve Koalisyon ülkelerinin hem de İncirlik'te konuşlandırılmış iken El Bab'da Türk askerine hava desteği vermemesini yazdım ki Genelkurmay da Cumhurbaşkanı da resmen açıkladı.

İşte o destek "kardeş" Rusya'dan geldi.

Düşünün lütfen Cumhuriyet tarihi boyunca iş birliği yaptığımız ve NATO müttefikimiz Amerika Birleşik Devletleri bizi, tüm dünyanın "en tehlikeli terör örgütü" kabul ettiği DEAŞ ile mücadelede yalnız bırakıyor.

Ne denir, dostunu düşmanını iyi tanıyacaksın arkadaş...