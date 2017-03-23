Amerika ve İngiltere terör için önlem aldı

Dünyada terör mağduru olan ülkeler sıralamasında Türkiye kuşku yok ki ilk sıralarda.

PKK denilen kalleş kahpe örgüt 35 yıldır Türkiye'de her türlü terör faaliyetlerini sürdürüyor.

DEAŞ ya da IŞİD adlı İslamiyet ve Türkiye düşmanı dinsiz imansız terör örgütü de ülkemizi hedef alıyor.

DHKPC ve benzeri alçak terör örgütlerinin hedefinde Türkiye var.

Ya FETÖ?

50 yıldır sinsi sinsi devletimizin hücrelerine profesyonel yabancı istihbarat örgütünün desteği ile sızan Fethullah Gülen adlı terörist başının vatan haini şerefsiz FETÖ terör örgütünün militanları 15 Temmuz'da Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkmaya çalıştılar.

PKK'nın Suriye uzantısı PYD/YPG terör örgütü ise Amerika ve Rusya'nın desteği ile Türkiye'yi hedef alıyor.

Şimdi gelelim bu kadar çok terör örgütünün hedefindeki Türkiye'nin terörle mücadele için Amerika ve İngiltere'nin aldığı bir önleme karşı çıkmasına.

Amerika ve İngiltere, İstanbul dahil 8 ülkeden yapılacak uçuşlarda, yolcuların akıllı telefondan büyük elektronik cihazları yanlarına almalarını yasakladı. Yasak kapsamında kalan cihazlar, uçak kabinine alınamayacak ve bagaja verilecek. Cep telefonları ise yasak değil.

Yasak dün başladı ama Türkiye büyük tepki gösterdi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, ABD'nin uyguladığı yasağa tepki gösterdi. Arslan, "Doğru bir uygulama değil. Yılda 80 milyon yolcunun uçtuğu İstanbul'u başkalarıyla karıştırmasınlar. Bizim derdimiz bu uygulamanın yolcunun konforunu da, sayısını da etkileyebileceği. Bu uygulamadan geri adım atılmasını veya uygulamanın hafifletilmesini konuşuyoruz. Bu uygulama ülkemiz açısından da ABD açısından da doğru değil, ABD'nin ilgili otoriteleriyle de görüşüyoruz" dedi.

İşte bu açıklamayı çok talihsiz görüyorum.

Çünkü kısa süre önce bir terörist uçak havada iken bilgisayarını patlattı, kabin delindi ve kendisi dışarıya uçtu, pilotlar ise uçağı zorlukla en yakın havalimanına indirdiler.

Demek ki Amerika ve İngiltere istihbarat örgütleri böyle bir bilgi toplamışlar ve uçak yolcularını korumak için önlem almışlar.

Türkiye bu kadar çok terör örgütlerinin hedefinde iken aynı önlemleri, ilan edilen 8 ülke için aynen ve hemen yürürlüğe alması gerekmez mi?

Bence tepki göstermek yerine önlem almak hem de en kısa sürede bu yasağı yürürlüğe koymak şarttır.

Uzmanlar uçakların dijital sistemlerinde bir açık olabileceğini ve bu açığa da tablet veya bilgisayarlarla daha kolay sızabileceğini ileri sürüyor. Ayrıca bilgisayardaki bataryaların, akıllı telefonlara oranla daha büyük olduğu ve böylelikle uçakta patlatılarak yangın çıkarılabileceği şeklinde yoğun bilgi akışı yapılıyor sosyal medyada.

8 ülke şöyle: Mısır, Ürdün, Kuveyt, Fas, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Türkiye'den İstanbul.

Türkiye'nin itiraz yerine önlem alması ve bu ülkeler için aynı yasağı uygulaması şarttır.