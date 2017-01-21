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Amerika'da sular durulmuyor!

Amerika'da sular durulmuyor! 1
ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump'ın devir teslim törenleri devam ederken başkent Washington'da Trump karşıtı gösterilerde şiddet tırmanıyor.
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Yeni Çağ Gazetesi
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