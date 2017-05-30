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Amerikan tribünlerinde terör örgütü bayrakları

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Amerikan tribünlerinde terör örgütü bayrakları
Amerika'nın sesi muhabirlerinden Mutlu Cıvıroğlu, Twitter'dan ABD'de bir futbol maçında YPG bayrağının açıldığı fotoğraflar paylaştı.

OdaTV'nin haberine göre "New York Cosmos fanları YPG bayrağıyla" ifadeleriyle paylaşılan fotoğraflarda,
"Cosmopolitan Antifascists" (Cosmopolitan anti-faşişstleri) adlı bir gruptan bir kişinin maç esnasında YPG bayrağı salladığ görülüyor. 

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