Amerika'ya güvenilmez

Amerika Birleşik Devletleri ile müttefik olmamız sonucunda bu kadar sorun yaşıyorsak ya müttefik olmasaydık diye düşünmek dahi istemiyorum.

Amerika kendi çıkarlarını sürekli ön planda tutar ki bu devletler hukuku açısından son derece doğaldır.

Ancak bir de uluslararası ilişkilerde müttefik olma konusu vardır ki Birleşmiş Milletler(BM), NATO ve UNESCO gibi birçok örgüte üye olan ülkeler birbirlerinin menfaatlerini korumak ve hatta saygı göstermek zorundadırlar.

Türkiye ile Amerika arasında bu örgütler içinde çok sıkı iş birliği olmasına rağmen Amerika son yıllarda her nedense sürekli Türkiye'den uzaklaşmakta ve hatta Türkiye'nin aleyhine birçok faaliyette bulunmaktadır.

Sadece PKK/PYD/YPG terör örgütleri ile ilişkilerine bakacak olursak ki hukukçu Ali Konak'ın Sonsöz Gazetesinde yer alan yazısında Amerika Birleşik Devletleri'nin Başkan ve yöneticilerinin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaları için Uluslararası Ceza Mahkemesi Savcısı Fatou Bensouda tarafından resen dava açılabileceği gibi Türkiye'nin ya da Türkiye'deki bir sivil toplum örgütünün ya da bir Türk vatandaşının şikayetini incelemeye alacağı belirtiliyor.

Savcı Bensouda'nın hazırlayacağı iddianamenin mahkeme tarafından kabulü ile Amerika'yı yönetenlerin Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanmaları yolu açılabilecektir.

İşte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Türkiye'nin iktidarı ile muhalefeti ile Amerika'yı eleştirmesi bu hukuki durum dikkate alınırsa son derece haklıdır.

Türkiye'nin tüm itirazına rağmen PKK uzantısı PYD/YPG terör örgütlerini bir devletin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde silahlandırması terörün dünyaya yayılması açısından da son derece dikkat çekicidir ki Batılı ülkeler ne yazık ki Türkiye'nin gösterdiği hassasiyeti göstermemektedir.

Terör bugün Türkiye'ye olduğu kadar artık Müslüman olsun olmasın tüm dünyaya hızla yayılmaktadır.

Mısır'da Müslüman olduğunu iddia eden ama İslamiyet ile yakından uzaktan ilgisi olmayan teröristlerin saldırısı sonucunda 350'ye yakın Mısırlı cami baskınında hayatını kaybetti.

Kim bu terör örgütü, hepimiz biliyoruz DEAŞ ya da diğer adı ile IŞİD.

Peki, bu terör örgütünü Esad'ı devirmek için silahlandıran kim, yine hepimiz biliyoruz ki Amerika.

Bu Amerika'nın yaptığını dünyanın herhangi bir ülkesi yapsa idi inanın bana Uluslararası Ceza Mahkemesi'nde yargılanırdı yöneticileri.

İnanın bana bu Amerika'dan dost da olmaz, müttefik de olmaz. Amerika ile birlikte atılacak her adımı bir kere değil milyon kere düşünmek gerekir çünkü asla güvenilmez.