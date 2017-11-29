Kara Cuma'yı fırsat bilen Amerikalılar silah satan mağazalara üşüştü ve otomatik olanlar dahil, her türlü ateşli silahı satın aldı. Rakam korkunç; bir iki saat içerisinde satılan silah sayısı 210 bin civarında...

Çoğu silah, tüfek tanımlamasına giriyor, tabanca alan insan sayısı düşük...

Federal Araştırma Bürosu, silah alanları belirlemeye ve geçmişlerini araştırmaya başladı. Bu furyadan yararlananların profili de dikkatle incelenip ortaya çıkarılıyor...

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Amerika'da "Kara Cuma" adı altında birçok malın ucuza halka intikal ettirilmesi gelenek halini aldı. Her yıl binlerce insan, başta silah olmak üzere akla gelmeyecek her tür eşyayı satın alma yarışı yapıyor.

İki yıl önceki Kara Cuma'da 186 bin Amerikalı silah satın almış. Hepsi Federal Araştırma Bürosu'nun kayıtlarına geçmiş...

Geçen yıl bu miktar değişmemiş. Ancak bu yıl, artan silahlı saldırılar yüzünden insanlar kendilerini koruma telaşına düşmüş; silah satışındaki artış bunu gösteriyor...

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Giderek artan bizdeki silahlanmaya bakıp söylüyorum, Amerikalılardan farkımız kalmadı; ya da şöyle diyelim, Amerikalıların da bizden farkı yok...

Fark, belki magandalık konusunda...

Onlarda herhalde, gençler askere gönderilirken, tuttukları futbol takımı galip gelirken, düğünlerde derneklerde, bayramlarda seyranlarda rastgele ateş açmak alışkanlığı olmayabilir. Balkonda oturan yaşlı kadını, camdan bakan masum yavruyu havaya atar gibi yaparak kurşuna dizen Amerikalı olduğunu da sanmıyorum...

Ateşli silahlarla kesici silahlar konusunda hükûmet tarafından hâlâ ciddi önlemler alınmamasına ve yasalarda değişiklik yapılmamasına şaşıyorum..

Bu müsamaha sürerse korkarım Amerika'yı da geçeriz!

Tükenmez kalem de bir gün tükenir

Hainleri işaret edip "Bunlar toplamakla bitecek gibi değil" demekte ne kadar haklı olduğum ortaya çıkıyor...

En son eski Alanya Kaymakamı Erhan Özdemir saklandığı İstanbul'da yakalandı; kurnaz, tanınmamak için saçlarını boyatmış, sakal bırakmış. Buna rağmen Alanya polisiyle İstanbul polisi ortak operasyonla fetöcü kaymakamı saklandığı delikten çıkardı.

Adamın fetöcülükten zaten vukuatı varmış. Defalarca görevinden alınmış, Isparta Vali Yardımcılığı görevine atanmış; açtığı davayı kazanınca da kaymakamlık görevine dönmüş...

Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı, Özdemir'i geçici görevle Kayseri Vali Yardımcılığı'na atamış...

Epey zamandan beri firarda olduğu biliniyordu, sonunda yakayı ele verdi...

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Bir diğer hain de Sudan'da yakalandı. İzi sürülüyordu, Sudan'da olduğu belirlenince MİT elemanları gitti, adamı alıp geldi...

Adı Memduh Çıkmaz, Çorumlu iş adamı, feto hainini finanse ediyordu. Malını mülkünü bırakıp Sudan'a kaçtı...

Boy resmini gördüm, hiç de iş adamı suratı yoktu...

Nursuz bir surat, bir şeye benzetemedim...

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Bakalım polisimiz yakında, at hırsızı kılıklı daha kaç fetöcü haine ulaşacak...

DERKENAR

Merak ettiğim için Fehmi Koru'ya, Hüseyin Gülerce'ye ve itirafçılıkla yakasını kurtaranlara soruyorum; bâtılı din diye yutturmaya kalkan hainin peşine ne halt etmeye takıldınız, heriften ne beklediniz, ne buldunuz. Dini bütün gözüken sizi de cennet vaat ederek mi kandırdı, yoksa paraya mı boğdu... Toplum o zamanki ruh halinizi öğrenmek istiyor...

Çok yönlü çocuklar

Abdülkerim Durmaz, çok yönlü bir spor adamı. Futbolcu, teknik direktör, halen Gökçek ailesinin TV kanalında spor yorumcusu... Aktörlük bile yapmış, "Adam mısın sen" adındaki komedi filminde Ahmet Çakar, Sinan Engin, Rasim Ozan Kütahyalı, Kadir Çöpdemir, Ceyhun Yılmaz ve Ertem Şener ile birlikte oynamış...

Yılmaz ve Çöpdemir dışındakiler her hafta kanalın spor programında bir araya geliyor.

Her seferinde kapışıyorlar, argo ve hakaret içeren kelimeler havada uçuşuyor... Son programda Kütahyalı ile Durmaz kapıştı, sonuçta Boşnaklar'a hakaret eden Rasim Ozan yayından şutlanmış...

Tanık olmadım, anlattılar; o giderken Durmaz arkasından "Hayırlı olsun evlâdım Başakşehir konutlarından 5+1 daire almışsın" diye bağırmış...

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Dünya hali işte bu; ev edinmenin kolay yolları da var, Durmaz açıkladı, iktidarın yanında dur, senin de olur!