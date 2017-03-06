Anadolu Ajansı ve bir haber ayıbı

Gazetecilik sorumluluk ister, etik medya kurallarına bağlılık ister hele hele konu Anadolu Ajansı olunca mesleki ve siyasi duyarlılık ister, ciddiyet ister.

Sinan Oğan'a yapışan saldırı haberini Anadolu Ajansı web sayfasından okudum ve Yönetim Kurulu Üyeliği yaptığım kurumun haberciliğindeki eksiklerden utandım.

Önce soruyorum, "Eski MHP" ne demek?

Yenisi mi var?

"Eski MHP Iğdır Milletvekili Sinan Oğan..." yazılır mı?

Asla.

Çünkü gazeteciliğe ilk adımını atan meslektaşlarımıza;

"MHP Iğdır eski milletvekili Sinan Oğan" diye yazılması gerektiği öğretilir.

Cümle içerisinde "Milletvekili"nin "M"si küçük harfle, "milletvekili" diye yazılır

Hadi diyelim ki muhabir Abidin Mutlu Bozdağ hatalı yazdı, Anadolu Ajansı'nın deneyimli redaktörü düzeltir, o da atlarsa haberi yayına veren sorumlu müdür düzeltir ve uyarıda da bulunur.

Gelelim haberdeki diğer hatalara.

Eğer kürsüde bir konuşmacı varsa ve bir kişi hızla sahneye çıkıp Oğan'ın yanına giderek kürsüyü deviriyorsa bu açıkça Oğan'a yönelik bir saldırıdır.

Ahşap kürsüye mi yoksa Oğan'a mı saldırıdır bu?

Çok açıkça Oğan'a yönelik bir saldırıdır.

Anadolu Ajansı'nın (AA) sosyal medya hesabından Sinan Oğan'a yazdığı, "Şimdi sinirlisiniz. Haberin linki burada, sakinleşince okursunuz. Anlamazsanız döner tekrar okursunuz" şeklindeki yanıtı yazan her kimse derhal işten atılması gerekir.

Mustafa Kemal Atatürk'ün kurdurduğu ve Türkiye'nin yurt içinde ve yurt dışındaki gururu olan Anadolu Ajansı'nı bu hitap ile küçük düşürmek kimsenin haddi değildir.

Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un müdahil olması da tam bunun içindir.

Haberdeki hatalara devam edelim.

Giriş bölümünde, "kürsüyü deviren bir kişi, salonda bulunanlar ve özel güvenlik görevlileri tarafından uzaklaştırıldı" ifadesi vardır.

Ara başlık sonrası ilk cümle ise, "Eski MHP Iğdır Milletvekili Sinan Oğan'ın konuştuğu kürsüyü deviren kişi polise teslim oldu" şeklindedir.

Özel Güvenlik mi polise teslim etti yoksa özel güvenlik serbest bıraktı da saldırgan kendiliğinden gidip polise mi teslim oldu?

5N-1K'dan haberiniz var mı AA yöneticileri?

İlk haberinizi göremedim ama Numan Kurtulmuş'un müdahalesinden önce mi yoksa sonra mı eklediğinizi bilmiyorum şu cümleyi:

"Ömer Faruk Y. hakkında saldırı suçundan işlem yapılırken..."

Haberin sonuna bu cümleyi koymuşunuz da neden girişinde "saldırı" kelimesini kullanmadınız?

Bakın eğer bu olay Allah korusun cumhurbaşkanına, başbakana ya da bir bakana yapılsaydı haberi aynen böyle mi yazardınız?

"Protestocu genç" mi yazardınız?

Yoksa saldırgan mı yazardınız?

Bu kişinin yedi sülalesini varsa terör örgütü ya da parti bağlantısını da araştırır ve Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlem sonrası ne olduğunu da takip eder yazardınız değil mi?

Ayıp arkadaşlar çok ayıp Anadolu Ajansı'mızın adını lütfen bu tür garip haberlerle hele hele sosyal medyadaki çirkin mesajlarla küçük düşürmeyin, zedelemeyin.

Anadolu Ajansı bir ekol, bir okul ve uluslararası saygın bir markadır, gazetecilik mesleğinin gurur abidesidir.

Bu haberi bir iş kazası olarak görüyor ve yönetimdeki meslektaşlarımın "özür" yayınlamasını bekliyorum.