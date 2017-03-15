Bugünkü YENİÇAĞ »

Anadolu Üniversitesi'ne FETÖ operasyonu!

»
Anadolu Üniversitesi'ne FETÖ operasyonu!
Terör örgütünün Anadolu Üniversitesi yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 30 şüpheliden 17'si tutuklandı.

Eskişehir merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Anadolu Üniversitesi (AÜ) yapılanmasına yönelik operasyonda gözaltına alınan 30 kişi adliyeye sevk edildi.

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının 8 Mart'ta, AÜ bünyesindeki FETÖ üyesi öğretim kadrosunun yakalanması için başlattığı soruşturma kapsamında Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin Eskişehir, Konya, Trabzon, Bursa ve Adana'da gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 3'ü profesör, 3'ü doçent, 6'sı yardımcı doçent, 15'i araştırma görevlisi ve 3'ü bilgisayar işletmeni 30 şüpheliden 6'sı savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Nöbetçi mahkemeye sevk edilen 24 şüpheliden 17'si tutuklandı, 7'si ise adli kontrol ve yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Camideki hırsıza hacı Rocky dayağıCamideki hırsıza hacı Rocky dayağıYunanistan'a kaçan 3 darbeci kayıpYunanistan'a kaçan 3 darbeci kayıpAB Bakanın'dan göçmen anlaşması açıklamasıAB Bakanın'dan göçmen anlaşması açıklamasıMardin'den acı haber!Mardin'den acı haber!MHP'li vekil, "hayır"cı gibi konuştuMHP'li vekil, "hayır"cı gibi konuştuAnadolu Üniversitesi'ne FETÖ operasyonu!Anadolu Üniversitesi'ne FETÖ operasyonu!Hollanda'dan THY boykotuHollanda'dan THY boykotuBakan Yılmaz, sınava geç kalanlardan rahatsız!Bakan Yılmaz, sınava geç kalanlardan rahatsız!Milli Piyango'da "Çanakkale" skandalıMilli Piyango'da "Çanakkale" skandalıDanıştay'dan Fidan kararı!Danıştay'dan Fidan kararı!
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti