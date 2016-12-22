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Anaokulu öğrencilerini tankın önüne yatırdılar!

Anaokulu öğrencilerini tankın önüne yatırdılar! 1
Sivas'ta Aksu Anaokulu'nda 15 Temmuz Demokrasi Zaferi ve Şehitleri anma programı düzenlendi. Programda anaokulu öğrencileri 15 Temmuz gecesi yaşananları 'Çocuk Dili ile 15 Temmuz' tiyatro gösterisi ile anlattı.
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