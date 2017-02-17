ANAR Araştırma Şirketi: AKP'nin yüzde 35'i 'evet' demiyor

AKP'ye yönelik yaptığı araştırmalarla bilinen ANAR Araştırma Şirketinin Genel Müdürü İbrahim Uslu, AKP'li seçmen arasında yüzde 35'in referandumda 'evet' demeyeceğini açıkladı.

ANAR Araştırma'nın Genel Müdürü İbrahim Uslu, RS FM'de 'Yavuz Oğhan'dan Bidebunudinle' programına konuk oldu.

Referandum kampanyalarının nasıl düzenleneceğine yön veren anket sonuçlarını ve seçmenin son durumunu değerlendiren Uslu, AKP'de yüzde 35'lik kesmin 'evet' demeyececeğini iddia etti.

İşte İbrahim Uslu'nun açıklamaları:

"AK Parti tabanının yüzde 65'i, evet oyu vereceğini söyledi ama yüzde 35'i, Ocak ayı başında yaptığımız araştırmada henüz evet oyu vereceğini söylemiyordu. Bu bir gösterge, ama bunların bir kısmı illaki evet oyuna dönecektir ama ne kadar kısmı 'evet' demeyecek 'hayır' diyecek ya da sandığa gitmeyecek. Onlar referandum sonuçları üzerinde çok etkili olacağı için, mesela HDP'nin yüzde 10'unu sandığa gitmediği zaman 1 puana tekabül ediyor ama AK Parti'nin yüzde 10'u 5 puana tekabül ediyor. Şimdi arada böyle bir dramatik fark var. O yüzden AK Parti ilk önce kendi tabanı üzerinde ince ince çalışmak ve işlemek zorunda.

MHP TABANINDA DA SORUNLAR VAR

Sadece kendi tabanı da yetmiyor, aynı zaman da MHP'nin tabanında bazı sorunlar var. Bir şekilde orayı halletmesi gerekiyor. Küçük partilerin parlamentoda temsil edilmeyen seçmenleri var, oraya yönelik başka bir dil geliştirmesi gerekiyor. Bir taraftan kullanacağı dil, MHP tabanını rahatsız etmezken bir taraftan da kendi içindeki Kürt seçmenlerini de, HDP'den alınması muhtemel evet oylarını verecek seçmenleri de rahatsız etmemesi gerekiyor."