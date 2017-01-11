Bugünkü YENİÇAĞ »

Anayasa değişikliği teklifinde 2. madde kabul edildi

»
Anayasa değişikliği teklifinde 2. madde kabul edildi
TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişiklik teklifinin 1. turunda ikinci maddenin gizli oylaması yapıldı. Madde 343 kabul oyu aldı

TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifinin 1. turunda ikinci madde kabul edildi. Anayasa değişikliği teklifinin ikinci maddesine 343 kabul, 133 ret oyu verildi.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ikinci maddesi ile bilrlikte milletvekili sayısı 550'den 600'e çıkarıldı.

  • Yorumlar 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Günün Karikatürü
Yeniçağ karikatur / Emre Ulaş
ÇOK OKUNANLAR
Anayasa değişikliği teklifinde 2. madde kabul edildiAnayasa değişikliği teklifinde 2. madde kabul edildiAnayasa değişikliği teklifinde 1. madde kabul edildiAnayasa değişikliği teklifinde 1. madde kabul edildiReferandumda bir 'evet' oyu da benden, etti mi iki!Referandumda bir 'evet' oyu da benden, etti mi iki!Türkiye Kıbrıs için tek yumruk olmalıTürkiye Kıbrıs için tek yumruk olmalıAbdullah Gül'ü niye başkan yapmadınız..?Abdullah Gül'ü niye başkan yapmadınız..?Sayın vekiller!.. E-postanızda önemli bir mektup var...Sayın vekiller!.. E-postanızda önemli bir mektup var...Gaziantep'te polise ikinci saldırı!Gaziantep'te polise ikinci saldırı!MHP'li Atila Kaya'dan manidar paylaşımMHP'li Atila Kaya'dan manidar paylaşım'Başkanlık Anayasası' Meclis'te (Canlı Yayın)'Başkanlık Anayasası' Meclis'te (Canlı Yayın)Camide çökme: Ölü ve yaralılar varCamide çökme: Ölü ve yaralılar var
SON HABERLER
Tüm Hakları Saklıdır © 2016
Yeni Çağ Gazetesi
İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel: (0212) 452 40 40
Faks: (0212) 452 40 58

Günün Öne Çıkan Haberleri

Haber Scripti