Anayasa değişikliği teklifinde 2. madde kabul edildi
TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişiklik teklifinin 1. turunda ikinci maddenin gizli oylaması yapıldı. Madde 343 kabul oyu aldı
TBMM Genel Kurulunda, anayasa değişikliği teklifinin 1. turunda ikinci madde kabul edildi. Anayasa değişikliği teklifinin ikinci maddesine 343 kabul, 133 ret oyu verildi.
Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin ikinci maddesi ile bilrlikte milletvekili sayısı 550'den 600'e çıkarıldı.
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